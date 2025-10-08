október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tenisz

1 órája

Babosék kiestek a vuhani tornán

Címkék#dollár#tenisztorna#nyolcaddöntő#Babos Tímea

Kisalföld.hu
Babosék kiestek a vuhani tornán

Babos Tímea és Luisa Stefani kettőse a nyolcaddöntőben búcsúzott a 3,65 millió dollár (1,1 milliárd forint) összdíjazású vuhani keménypályás női tenisztorna párosversenyétől.

A hetedik helyen kiemelt, világbajnoki részvételért küzdő magyar, brazil kettős a második fordulóban az Iva Jovic, Giuliana Olmos amerikai, mexikói duó ellen lépett pályára és 1 óra 40 perc alatt, döntő rövidítésben maradt alul.

A kínai viadalon később bemutatkozik Stollár Fanny és Laura Siegemund: a magyar, német páros az amerikai, illetve orosz Nicole Melichar-Martinezzel és Ljudmila Szamszonovával mérkőzik majd a 16 közé kerülésért.

Eredmény: páros, nyolcaddöntő: Iva Jovic, Giuliana Olmos (amerikai, mexikói)-Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.) 6:4, 2:6, 10-7 - döntő rövidítés 
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu