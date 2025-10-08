Babosék kiestek a vuhani tornán

Babos Tímea és Luisa Stefani kettőse a nyolcaddöntőben búcsúzott a 3,65 millió dollár (1,1 milliárd forint) összdíjazású vuhani keménypályás női tenisztorna párosversenyétől.

A hetedik helyen kiemelt, világbajnoki részvételért küzdő magyar, brazil kettős a második fordulóban az Iva Jovic, Giuliana Olmos amerikai, mexikói duó ellen lépett pályára és 1 óra 40 perc alatt, döntő rövidítésben maradt alul.

A kínai viadalon később bemutatkozik Stollár Fanny és Laura Siegemund: a magyar, német páros az amerikai, illetve orosz Nicole Melichar-Martinezzel és Ljudmila Szamszonovával mérkőzik majd a 16 közé kerülésért.

Eredmény: páros, nyolcaddöntő: Iva Jovic, Giuliana Olmos (amerikai, mexikói)-Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.) 6:4, 2:6, 10-7 - döntő rövidítés

