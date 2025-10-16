Babosék bejutottak az elődöntőbe

Babos Tímea és Luisa Stefani kettőse bejutott az elődöntőbe a kínai Ningpóban zajló, egymillió dollár (337 millió forint) összdíjazású, keménypályás női tenisztorna párosversenyében, miután döntő rövidítésben legyőzte a Tereza Mihalikova, Olivia Nicholls szlovák, brit duót.

Eredmény, páros, negyeddöntő: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)-Tereza Mihalikova, Olivia Nicholls (szlovák, brit) 6:2, 3:6, 10-2 - döntő rövidítés

A negyedik helyen kiemelt magyar-brazil duó a simán - két brékkel - megnyert első és az elbukott második szettet követően a döntő rövidítésben újra hengerelt. Már 5-0-ra is vezetett, és végül 10-2-re nyerve, 1 óra 39 perc alatt lezárta a negyeddöntőt.

A következő körben az Ulrikke Eikeri, Tang Csien-huj norvég, kínai páros vár Babosékra. Ha az idén már három trófeával büszkélkedő kettős diadalmaskodik a kínai kikötővárosban is, akkor - a magyar szövetség tájékoztatása szerint - biztosan kijut a szezonzáró rijádi WTA-világbajnokságra.