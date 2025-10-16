október 16., csütörtök

Gál névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tenisz

34 perce

Babosék bejutottak az elődöntőbe

Címkék#Luisa Stefani#párosverseny#Babos Tímea

Kisalföld.hu
Babosék bejutottak az elődöntőbe

Babos Tímea és Luisa Stefani kettőse bejutott az elődöntőbe a kínai Ningpóban zajló, egymillió dollár (337 millió forint) összdíjazású, keménypályás női tenisztorna párosversenyében, miután döntő rövidítésben legyőzte a Tereza Mihalikova, Olivia Nicholls szlovák, brit duót.

Eredmény, páros, negyeddöntő: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)-Tereza Mihalikova, Olivia Nicholls (szlovák, brit) 6:2, 3:6, 10-2 - döntő rövidítés

A negyedik helyen kiemelt magyar-brazil duó a simán - két brékkel - megnyert első és az elbukott második szettet követően a döntő rövidítésben újra hengerelt. Már 5-0-ra is vezetett, és végül 10-2-re nyerve, 1 óra 39 perc alatt lezárta a negyeddöntőt. 

A következő körben az Ulrikke Eikeri, Tang Csien-huj norvég, kínai páros vár Babosékra. Ha az idén már három trófeával büszkélkedő kettős diadalmaskodik a kínai kikötővárosban is, akkor - a magyar szövetség tájékoztatása szerint - biztosan kijut a szezonzáró rijádi WTA-világbajnokságra.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu