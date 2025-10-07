Babosék a második fordulóban a vuhani tornán

Babos Tímea és Luisa Stefani kettőse bejutott a második fordulóba a 3,65 millió dollár (1,1 milliárd forint) összdíjazású vuhani keménypályás női tenisztorna párosversenyében.

A hetedik helyen kiemelt magyar-brazil kettős a nyitókörben kedden két játszmában, 1 óra 33 perc alatt győzte le a lengyel Magda Linette és a dán Clara Tauson duóját. Babosék a nyolcaddöntőben az Iva Jovic, Giuliana Olmos amerikai-mexikói párossal találkoznak. Eredmény: páros, 1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért): Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)-Magda Linette, Clara Tauson (lengyel, dán) 6:3, 7:5