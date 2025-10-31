október 31., péntek

Tenisz-vb

25 perce

A soproni Babos Tímea a negyedik győzelmére hajt párosban

Kisalföld.hu
A soproni Babos Tímea a negyedik győzelmére hajt párosban

Szombaton megkezdődik a női teniszezők évadzáró világbajnoksága, amelyen Babos Tímea párosban a negyedik győzelmére hajt, ezúttal a brazil Luisa Stefani oldalán.

babos
Luisa Stefani és Babos Tímea.

A 32 esztendős magyar játékos először tíz éve, 2015-ben kvalifikált Kristina Mladenovic oldalán. Abban az évben még a Martina Hingis, Sania Mirza kettős ellen is játszottak. Egészen 2019-ig folyamatosan eljutott az elit viadalra, 2017-ben Andrea Hlavackovával meg is nyerték a tornát. A következő évben Szingapúrban összejött a címvédés, de már Kristina Mladenovic volt újra a párja. Szingapúrból Kínába költözött a WTA-világbajnokságként is emlegetett esemény és 2019-ben Sencsenben sorozatban harmadszor is a csúcsra ért Babos Tímea, újra Mladenoviccsal.

A magyar játékos idén Nicole Melichar-Martinezzel kezdte a szezont, azonban az Indian Wellsben rendezett viadalt követően befejezték a közös munkát, Miamiban már a brazil Luisa Stefanival indult. Babos idén 27 WTA-versenyen lépett pályára, három 500-as és egy 250-es tornát nyert Stefanival, 70 meccsből 47-szer a győztes oldalon állt. Wimbledonban és a US Openen negyeddöntős volt. Az egykori világelső a ranglistán az 55. helyről feljött 15.-nek. Pályafutása során először csak párosban versenyzett.

Babosék a csoportban 

a címvédő Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe kanadai, új-zélandi duóval is összekerültek, a magyar, brazil kettős a Katerina Siniaková, Taylor Townsend cseh, amerikai, és a Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer orosz duóval is megmérkőzik a csoportkörben, előbbivel kezd Rijádban. Babos a negyedik sikerével feljönne az örökrangsor harmadik helyére, az élen Martina Navratilova (13) áll, a második Pam Shriver (10), a magyar teniszező Lisa Raymond és Billie Jean King mellé csatlakozna.

A lebonyolítás megegyezik a párosok és az egyesek mezőnyében: a csoportok első két helyezettje jut az elődöntőbe.

