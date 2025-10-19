október 19., vasárnap

Babosék bejutottak a döntőbe, ott lehetnek a világbajnokságon

A soproni Babos Tímea és Luisa Stefani kettőse bejutott a döntőbe a kínai Ningpóban zajló, egymillió dollár (337 millió forint) összdíjazású, keménypályás női tenisztorna párosversenyében, és így eldőlt, hogy ott lehetnek a szezonzáró világbajnokságon.

Babos
Babos és Stefani megérdemelten győzött.

A negyedik helyen kiemelt magyar-brazil duó szombaton az Ulrikke Eikeri, Tang Csien-huj norvég, kínai párossal szállt szembe, az első szettben 6:5-nél elvette ellenfele adogatását, így játszmaelőnybe került. A második felvonás az előzőhöz hasonlóan alakult, Babosék ezúttal 5:4-nél brékeltek, ami már a győzelmüket jelentette. A találkozó 1 óra 39 percig tartott.

Babosék a vasárnapi fináléban az amerikai Nicole Melichar-Martinezzel és orosz Ljudmila Szamszonovával csapnak össze.

Babos párosban háromszoros világbajnok

Az idén már három trófeával büszkélkedő Babos, Stefani kettős szombati sikerével kiharcolta a részvételi jogot a szezonzáró rijádi WTA-világbajnokságon. A négyszeres Grand Slam-győztes Babos párosban háromszoros világbajnoknak mondhatja magát, mivel 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is diadalmaskodott - kétszer Szingapúrban, illetve utoljára Sencsenben. Az első siker alkalmával a cseh Andrea Hlavackova, a másik kettőnél pedig a francia Kristina Mladenovic volt a partnere.

A WTA-vb november 1. és 8. között lesz.

Eredmény, páros, elődöntő: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.) - Ulrikke Eikeri, Tang Csien-huj (norvég, kínai) 7:5, 6:4

Indulhatnak a rijádi világbajnokságon.

 

