Labdarúgás

2 órája

Az Óvár állítja meg a Gyirmótot?

Címkék#északnyugati csoport#labdarúgás#NB III

Már a 12. fordulót rendezik hétvégén az NB III, Északnyugati csoportban, amelyben ismét lesz vármegyei rangadó. A hibátlan Gyirmót a jó formában lévő Mosonmagyaróvárt fogadja.

Az Óvár állítja meg a Gyirmótot?

Fotó: KRCS

ETO Akadémia–Tatabánya

Győr, ETO Park, vasárnap, 11 óra. V.: Horváth M.
A zöld-fehérek nem vallottak szégyent az elmúlt fordulóban, szoros meccsen maradtak alul a listavezető Gyirmóttal szemben, de ezúttal sem lesz könnyű dolguk, igaz, ellenfelük elég hullámzó teljesítményt nyújt az idényben.

Veszprém–FC Sopron

Veszprém, vasárnap, 13 óra. V.: Molnár R.
Megérdemelt sikere után idegenben is esélyes lehet a pontszerzésre Finta Zoltán együttese. 

Gyirmót FC Győr–Credobus Mosonmagyaróvár

Gyirmót, Alcufer Stadion, vasárnap, 17 óra. V.: Nagy R.
Parádés szériát produkál Weitner Ádám legénysége, hiszen mind a 11 eddigi bajnokiját megnyerte a Gyirmót. A kék-sárgák szinte példátlan menetelését talán épp egy másik vármegyei együttes, a szintén jó formában lévő Mosonmagyar­óvár állíthatja meg. Ez persze nem lenne könnyű feladat a Lajta-partiak számára.

A további program, szombat: Perutz Pápa–Puskás Akadémia II, 13 óra. Vasárnap: Dorog–Balatonfüred, Zsámbék–Budaörs, 13 óra; Bicske–Komárom, Haladás–Újpest II, 16 óra. 

 

