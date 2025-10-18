Az Óvár állítja meg a Gyirmótot?

ETO Akadémia–Tatabánya

Győr, ETO Park, vasárnap, 11 óra. V.: Horváth M.

A zöld-fehérek nem vallottak szégyent az elmúlt fordulóban, szoros meccsen maradtak alul a listavezető Gyirmóttal szemben, de ezúttal sem lesz könnyű dolguk, igaz, ellenfelük elég hullámzó teljesítményt nyújt az idényben.

Veszprém–FC Sopron

Veszprém, vasárnap, 13 óra. V.: Molnár R.

Megérdemelt sikere után idegenben is esélyes lehet a pontszerzésre Finta Zoltán együttese.

Gyirmót FC Győr–Credobus Mosonmagyaróvár

Gyirmót, Alcufer Stadion, vasárnap, 17 óra. V.: Nagy R.

Parádés szériát produkál Weitner Ádám legénysége, hiszen mind a 11 eddigi bajnokiját megnyerte a Gyirmót. A kék-sárgák szinte példátlan menetelését talán épp egy másik vármegyei együttes, a szintén jó formában lévő Mosonmagyar­óvár állíthatja meg. Ez persze nem lenne könnyű feladat a Lajta-partiak számára.

A további program, szombat: Perutz Pápa–Puskás Akadémia II, 13 óra. Vasárnap: Dorog–Balatonfüred, Zsámbék–Budaörs, 13 óra; Bicske–Komárom, Haladás–Újpest II, 16 óra.