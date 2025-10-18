Az ETO szerepelteti a legtöbb fiatalt az élvonalban

„A Magyar Labdarúgó Szövetség jelentést adott ki a 2025/2026-os idényre vonatkozóan. A kimutatás alapja a szezonban irányvonalként és ösztönzőként körvonalazott »magyarszabály« és »fiatalpercek«. Steven Vanharen sportigazgató és Havas Máté operatív és akadémia igazgató segítségével megvizsgáltuk, mit jelent ez az ETO FC-re nézve” – jelent meg győriek hivatalos honlapján, ahol kiemelik, hogy a szezon első fordulóiban több csapatban, így az ETO-nál is kérdőjelek merültek fel, hogy pontosan mit kell produkálni az MLSZ irányába, ki számít fiatal játékosnak és hány percet, milyen minőségben kell a pályán tölteni ezeknek a labdarúgóknak. A rendszer azonban mostmár mindenki számára tiszta és érthető – teszik hozzá.

Fotó: eto.hu

Az MLSZ szabálya azonban nem azonos a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) által létrehozott, kiemelt akadémiáknak szóló kvótarendszerrel.

„Az MLSZ ötmagyaros szabályzata egy ajánlás vagy - ahogy tetszik - ösztönzés, amely szankcionálással nem jár. Ennek a lényege, hogy minden bajnoki mérkőzésen öt magyar játékos legyen egy időben a pályán, köztük egy 2005-ös vagy fiatalabb labdarúgó. Ez az úgy nevezett 4+1-es szabály” – fogalmaz Havas Máté, operatív és akadémia igazgató.

A honlapon szerint a kérdés csak az volt a szezon előtt, hogy az MLSZ átlagot fog számolni a pályán töltött percek vonatkozásában vagy abszolút értéket vesz. Végül utóbbi valósult meg: végig a pályán kell lenni az öt magyar labdarúgónak.

„Az NSMI a kiemelt akadémiák munkáját felügyeli és ezzel összefüggésben alakítja ki a támogatási rendszerét. Az ő szabályozásuk egybevág az MLSZ „magyarszabályával”, de itt jönnek képbe a fiatalok játékpercei. Esetünkben is, egyedi megállapodás alapján magas játékpercet jelöltek meg. A célszám 7000 játékperc, ennyit kell teljesíteni a 2004-ben vagy később született labdarúgóknak a szezonban” – tette hozzá Havas Máté.

A perceket a bajnokságban és a Magyar Kupa nyolcaddöntőjétől kezdve tudja gyűjteni az ETO. Ráadásként a Konferencia-liga selejtezői is beszámítanak.

„Az MLSZ és az NSMI által hozott döntések fontosak a magyar játékosok fejlődésének és játékidejének ösztönzésére. A szabályozás teljesen érthető, hiszen az akadémiáknak ez alapján nyújtanak forrásokat. Az ETO számára ez nem változtat sokat a megközelítésen. Filozófiánk az, hogy fiatal játékosokat fejlesszünk, lehetőleg magyarokat, de nem kizárólagosan. Van egy kiváló akadémiánk, ahol a játékosok fejlődését megfelelő módon segítik. Az akadémiáról az első csapatig olyan játékosokat biztosítanak számunkra, akiket egyrészt továbbfejlesztünk, másrészt az említett szabályozás betartásához szükséges perceket tudják hozni” – említette Steven Vanharen, sportigazgató.

A cikkből, amit teljes terjedelmében itt érhetnek el, még kiderül, hogy hogy az ETO esetében hány magyar játékos lép pályára meccsenként, s melyik az az NB I-es együttes, amely jelenleg nem éri el az öt magyar játékos szerepeltetésére vonatkozó ajánlást. Kiderül az is, hány fiatalpercet gyűjtött eddig az ETO, és kik azok a tehetségek, akik példák a győriek munkamódszerének eredményeire.