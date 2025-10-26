október 26., vasárnap

Dömötör névnap

13°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Az ETO három pontot remél, önbizalomtól duzzad a Kisvárda

Címkék#Kisvárda#Győr#Igor Bogdanovic#ETO FC#ETO#NB I

Kisalföld.hu
Az ETO három pontot remél, önbizalomtól duzzad a Kisvárda

Az ETO FC vasárnap ebédidőben (12.45) lép pályára a Fizz Liga 11. fordulójában. A zöld-fehérek a Kisvárda vendégei lesznek. Az NB I-ben először találkozik majd a két csapat egymással.

Csinger Márk, az ETO védője így nyilatkozott a klub közösségi oldalán: "Ugyanazt a teljesítményt szeretnénk nyújtani, mint a legutóbbi mérkőzésen. Mindent megteszünk azért, hogy idegenben is megszerezzük a három pontot."

A Kisvárda honlapján Igor Bogdanovic - aki korábban rövid ideig az ETO játékosa is volt -, hazaiak asszisztensedzője beszélt az esélyekről:

„Az egyik legjobb csapat az NB I-ben a Győr, ezt a legutóbbi bajnokság és a mostaniban az eddigiek alapján is el lehet mondani az ellenfélről. Nem könnyű a feladat, de az elmúlt heti eredmények megadták nekünk azt az esélyt, hogy kellő önbizalommal lépjünk pályára, megfelelően felkészültünk a saját játékunkra és az ellenfélből is, vasárnap pedig a pályán kiderül, hogy ez mennyire sikerült jól. Mindenesetre készen állunk a nagy feladatra!”


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu