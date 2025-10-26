Az ETO három pontot remél, önbizalomtól duzzad a Kisvárda

Az ETO FC vasárnap ebédidőben (12.45) lép pályára a Fizz Liga 11. fordulójában. A zöld-fehérek a Kisvárda vendégei lesznek. Az NB I-ben először találkozik majd a két csapat egymással.

Csinger Márk, az ETO védője így nyilatkozott a klub közösségi oldalán: "Ugyanazt a teljesítményt szeretnénk nyújtani, mint a legutóbbi mérkőzésen. Mindent megteszünk azért, hogy idegenben is megszerezzük a három pontot."

A Kisvárda honlapján Igor Bogdanovic - aki korábban rövid ideig az ETO játékosa is volt -, hazaiak asszisztensedzője beszélt az esélyekről:

„Az egyik legjobb csapat az NB I-ben a Győr, ezt a legutóbbi bajnokság és a mostaniban az eddigiek alapján is el lehet mondani az ellenfélről. Nem könnyű a feladat, de az elmúlt heti eredmények megadták nekünk azt az esélyt, hogy kellő önbizalommal lépjünk pályára, megfelelően felkészültünk a saját játékunkra és az ellenfélből is, vasárnap pedig a pályán kiderül, hogy ez mennyire sikerült jól. Mindenesetre készen állunk a nagy feladatra!”



