Kézilabda

1 órája

Az első csapatban bizonyíthattak a legjobbak, a fiatalok így is helyt álltak

Győri ETO KC U20–Szigetszentmiklós 22–29 (13–17)
Győr, NB I/B-s női mérkőzés, 100 néző. V.: Koronczai, Ónodi.
ETO: HORVÁTH Z. – Balogh, Somogyi 3, Flaskár 1, Granát 2, Tőkés 2, LÉRÁNT 5. Cs.: Körmendi (kapus), Jász, Mészáros 2, Tagai, Szebeni, Dori 1, Szalai-Nagy Z., TAKÁCS M. 6, Kányai. Edző: Bohus Beáta.
Bohus Beáta: – A meccsünk egy napra esett a felnőttcsapat bajnokijával, ahol a keretből négyen is lehetőséget kaptak, hogy a legjobbak között bizonyíthassanak. Mindennek ellenére azt kell mondanom, hogy nagyon extrát nyújtottunk. A 2008-as vagy a 2009-es születési fiatalok még bele-bele hibáznak a játékba, ami főleg ezen a szinten benne van. Ez a fejlődés útja, ettől lesznek jobbak. Akár szorosabb is lehetett volna a találkozó, ha belőjük a helyzeteinket, ez már mérkőzések óta problémát jelent nekünk. Láttunk pár nagyon szép támadást ennek ellenére. Mindkét félidőben volt egy körülbelül nyolc perces rövidzárlatunk, ezekben a periódusokban dőlt el a mérkőzés. Én megdicsértem a lányokat, gratuláltam nekik, mert ilyen hozzáállással és küzdeni tudással lehet majd eredményeket elérni. (forrás: utanpotlas.gyorietokc.hu)

Tata–Lipót Pékség 29–41 (14–18)
Tata, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Kerék, Vandróczki.
Lipót: BURNÓCZKI R. – FARKAS N. 5, SZALAI ZS. 8, ROZS-LÁZÁR 8, MOLNÁR A. 2, DÁVIDA 6, BURNÓCZKI N. 3. Cs.: PŐCZE-EISENBERGER (kapus), SZALAI V. 6, FÁBIÁN 1, NOVITS 2. Edző: Farkas Benedek.
Farkas Benedek: – Fantasztikus játékot mutattak a lányok, igazi csapatmunka volt. Büszke vagyok a csapatomra.

Szentgotthárd–Agrofeed UNI Győr II 29–36 (13–16)
Szentgotthárd, NB II-es férfimérkőzés, 50 néző. V.: Marosi, Pap.
UNI Győr II: Gyurkó – Pauer G. 2, CSANAKI P. 5, KADOCSA 7, Pauer Á., NÉMETH M. 5, CSEH 7. Cs.: KORCSMÁROS (kapus), Falaky 1, Tamás 2, JUHÁSZ 4, Kuslits 2, Horváth B., Kovács L., Kulacs 1. Edző: Rosta Miklós.
Rosta Miklós: – Jó játék, férfimunka volt.

 

