Vicces játék

59 perce

Ön tudja, mennyi 9 centi? Veronica Kristiansenék közül sem mindenki találta el

Vicces videót tett közzé közösségi oldalán a norvég kézilabda-szövetség: egy mérőszalagon kellett "vakon" 9 centimétert beállítani. Nézze meg, a Győri Audi ETO volt és jelenlegi játékosa, azaz Nora Mörk és Veronica Kristiansen közül melyik húzta ki a centit pont 9-ig.

Kisalföld.hu

Válogatott hét van a női kézilabdázásban. A magyar válogatott EHF Euro Cup-mérkőzésen október 16-án Nagykanizsán Törökországot fogadja, majd három nappal később Prágában a csehek ellen lép pályára. A Győri Audi ETO-t Szemerey Zsófi képviseli.

A Győri Audi ETO-hoz kötődő játékosok közül Nora Mörk és Veronica Kristiansen is részt vett a játékban.
Fotó: Bjørn Steinar Delebekk

Természetesen nemcsak a magyarokra vár feladat, az olimpiai bajnok Norvégia is közösen készül az év végi világbajnokságra. Ole Gustav Gjekstad keretében volt és jelenlegi Audi ETO-játékos is szerepel, és fel is tűnik abban a videóban, amit a norvég szövetség tett közzé egyik közösségi oldalán. A játékosokat arra kérték, hogy a mérőszalagot a dobozából pont 9 centire húzzák ki. Érdekes "megoldások" születtek, és Nora Mörk, valamint Veronica Kristiansen közül az egyik pontos is volt.

Nézze meg videón, melyik Audi ETO-hoz kötődő játékos volt az

@norgeshandballforbund Dra draktnummeret ditt i cm 📏 #håndballjentene ♬ original sound - Norges Håndballforbund🇳🇴🤾
