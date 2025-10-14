1 órája
Ön tudja, mennyi 9 centi? Veronica Kristiansenék közül sem mindenki találta el
Vicces videót tett közzé közösségi oldalán a norvég kézilabda-szövetség: egy mérőszalagon kellett "vakon" 9 centimétert beállítani. Nézze meg, a Győri Audi ETO volt és jelenlegi játékosa, azaz Nora Mörk és Veronica Kristiansen közül melyik húzta ki a centit pont 9-ig.
Válogatott hét van a női kézilabdázásban. A magyar válogatott EHF Euro Cup-mérkőzésen október 16-án Nagykanizsán Törökországot fogadja, majd három nappal később Prágában a csehek ellen lép pályára. A Győri Audi ETO-t Szemerey Zsófi képviseli.
Természetesen nemcsak a magyarokra vár feladat, az olimpiai bajnok Norvégia is közösen készül az év végi világbajnokságra. Ole Gustav Gjekstad keretében volt és jelenlegi Audi ETO-játékos is szerepel, és fel is tűnik abban a videóban, amit a norvég szövetség tett közzé egyik közösségi oldalán. A játékosokat arra kérték, hogy a mérőszalagot a dobozából pont 9 centire húzzák ki. Érdekes "megoldások" születtek, és Nora Mörk, valamint Veronica Kristiansen közül az egyik pontos is volt.