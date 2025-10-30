Újabb játékos jövőjéről döntöttek az Audi ETO-nál

Az Audi ETO van Weteringgel is hosszú távra tervez

A Bajnokok Ligája címvédő csapat alapemberévé vált Bo van Wetering, így az ETO felajánlotta számára a hosszabbításról szóló kontraktust.

A zöld-fehérek stratégiai építkezésének része a stabil játékoskeret kialakítása, ennek része az is, hogy a játékossal további egy évig, azaz 2028-ig számolnak Győrben.

„Boldog vagyok, hogy újabb játékossal sikerült megegyeznünk a folytatásról, hiszen Bo nemcsak a pályán, azon kívül is igazi értéket képvisel

– nyilatkozta a bejelentés kapcsán Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője. (Forrás: gyorietokc.hu)

„Az elmúlt másfél évben bebizonyította, hogy hosszú távon is kulcsszereplője lehet csapatunk sikereinek. Fontos volt számunkra, hogy olyan játékosokkal tervezzünk a jövőre, akik azonosulni tudnak a klub céljaival és mentalitásával; Bo ilyen kézilabdázó. Bízom benne, hogy együtt még sok nagy pillanatot élhetünk meg a következő években.”

Stabilitásra törekszik a játékos

Nagyon örülök, hogy a következő két évben is Győrben folytathatom a pályafutásom, ami egyben azt is jelenti, hogy az olimpiáig mindenképp Győrben tervezem a jövőmet

– fogalmazott mosolyogva a mindig jókedélyű Bo van Wetering.

„Az ETO számomra tökéletes közeg: itt fejlődhetek, tanulhatok, emellett a világ egyik legjobb csapatával és annak játékosaival dolgozhatok nap mint nap. Szeretném, ha a következő években még több trófeát nyerhetnénk együtt, és továbbra is olyan kézilabdát mutatnánk, amire a szurkolóink büszkék lehetnek.”

