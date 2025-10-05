Ünnepel az Audi ETO balszélsője

A Győri Audi ETO KC világbajnok és Bajnokok Ligája-győztes szélsője, Bo van Wetering 1999. október 5-én született.

Az Audi ETO KC születésnaposa Bo van Wetering

Fotó: MW Archív

A játékos érkezését 2023 szeptemberében jelentette be a győri klub, majd 2024 nyarán, Dione Housheerrel együtt csatlakozott a csapathoz. A kézilabdázók korábban a dán Odense csapatát erősítették és mindketten hároméves kontraktust írtak alá.

Van Wetering tavasszal súlyosan sérült: a holland válogatott összetartás utolsó napján, hazája Norvégia elleni Aranyliga-mérkőzésen bokaszalag szakadást szenvedett, amely miatt több hét kihagyás várt rá.