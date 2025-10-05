október 5., vasárnap

Aurél névnap

13°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

10 perce

Ünnepel az Audi ETO balszélsője

Címkék#Dione Housheer#Bo van Wetering#Győri Audi ETO KC#világbajnok

Születésnapját ünnepli Bo van Wetering. Az Audi ETO balszélsője 26 éves.

Kisalföld.hu

A Győri Audi ETO KC világbajnok és Bajnokok Ligája-győztes szélsője, Bo van Wetering 1999. október 5-én született.

audi eto van wetering
Az Audi ETO KC születésnaposa Bo van Wetering
Fotó: MW Archív

A játékos érkezését 2023 szeptemberében jelentette be a győri klub, majd 2024 nyarán, Dione Housheerrel együtt csatlakozott a csapathoz. A kézilabdázók korábban a dán Odense csapatát erősítették és mindketten hároméves  kontraktust írtak alá. 

Van Wetering tavasszal súlyosan sérült: a holland válogatott összetartás utolsó napján, hazája Norvégia elleni Aranyliga-mérkőzésen bokaszalag szakadást szenvedett, amely miatt több hét kihagyás várt rá.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu