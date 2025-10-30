45 perce
Újabb játékos jövőjéről döntöttek az Audi ETO-nál
Továbbra is marad Győrben Bo van Wetering. Az Audi ETO szélső játékosának szerződés-hosszabbítását csütörtökön jelentette be a klub.
A Győri Audi ETO KC 2023 szeptemberében jelentette be Bo van Wetering és Dione Housheer érkezését. A játékosok korábban az Odense csapatát erősítették.
Housheerrel kapcsolatban a győri klub bejelentése nem érte meglepetésként a szurkolókat: a holland klasszis és az ETO is elégedett volt a közös munkával, így a világbajnok jobbátlövő 2030-ig viseli a zöld-fehér mezt.
„Hatalmas élmény ez a közös utazás” - Housheer 5 évig még az Audi ETO játékosa marad
Az Audi ETO van Weteringgel is hosszú távra tervez
A Bajnokok Ligája címvédő csapat alapemberévé vált Bo van Wetering, így az ETO felajánlotta számára a hosszabbításról szóló kontraktust.
A zöld-fehérek stratégiai építkezésének része a stabil játékoskeret kialakítása, ennek része az is, hogy a játékossal további egy évig, azaz 2028-ig számolnak Győrben.
„Boldog vagyok, hogy újabb játékossal sikerült megegyeznünk a folytatásról, hiszen Bo nemcsak a pályán, azon kívül is igazi értéket képvisel
– nyilatkozta a bejelentés kapcsán Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője. (Forrás: gyorietokc.hu)
„Az elmúlt másfél évben bebizonyította, hogy hosszú távon is kulcsszereplője lehet csapatunk sikereinek. Fontos volt számunkra, hogy olyan játékosokkal tervezzünk a jövőre, akik azonosulni tudnak a klub céljaival és mentalitásával; Bo ilyen kézilabdázó. Bízom benne, hogy együtt még sok nagy pillanatot élhetünk meg a következő években.”
Stabilitásra törekszik a játékos
Nagyon örülök, hogy a következő két évben is Győrben folytathatom a pályafutásom, ami egyben azt is jelenti, hogy az olimpiáig mindenképp Győrben tervezem a jövőmet
– fogalmazott mosolyogva a mindig jókedélyű Bo van Wetering.
„Az ETO számomra tökéletes közeg: itt fejlődhetek, tanulhatok, emellett a világ egyik legjobb csapatával és annak játékosaival dolgozhatok nap mint nap. Szeretném, ha a következő években még több trófeát nyerhetnénk együtt, és továbbra is olyan kézilabdát mutatnánk, amire a szurkolóink büszkék lehetnek.”