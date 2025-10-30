október 30., csütörtök

Alfonz névnap

18°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

45 perce

Újabb játékos jövőjéről döntöttek az Audi ETO-nál

Címkék#Bo van Wetering#Bajnokok Ligája#Győri Audi ETO KC#világbajnok

Továbbra is marad Győrben Bo van Wetering. Az Audi ETO szélső játékosának szerződés-hosszabbítását csütörtökön jelentette be a klub.

Kisalföld.hu

A Győri Audi ETO KC 2023 szeptemberében jelentette be Bo van Wetering és Dione Housheer érkezését. A játékosok korábban az Odense csapatát erősítették.  

Audi ETO
Bo van Wetering továbbra is marad az Audi ETO mezében.
Fotó: MW Archív

Housheerrel kapcsolatban a győri klub bejelentése nem érte meglepetésként a szurkolókat: a holland klasszis és az ETO is elégedett volt a közös munkával, így a világbajnok jobbátlövő 2030-ig viseli a zöld-fehér mezt.

Az Audi ETO van Weteringgel is hosszú távra tervez

A Bajnokok Ligája címvédő csapat alapemberévé vált Bo van Wetering, így az ETO felajánlotta számára a hosszabbításról szóló kontraktust. 

A zöld-fehérek stratégiai építkezésének része a stabil játékoskeret kialakítása, ennek része az is, hogy a játékossal további egy évig, azaz 2028-ig számolnak Győrben. 

„Boldog vagyok, hogy újabb játékossal sikerült megegyeznünk a folytatásról, hiszen Bo nemcsak a pályán, azon kívül is igazi értéket képvisel 

– nyilatkozta a bejelentés kapcsán Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője. (Forrás: gyorietokc.hu)

„Az elmúlt másfél évben bebizonyította, hogy hosszú távon is kulcsszereplője lehet csapatunk sikereinek. Fontos volt számunkra, hogy olyan játékosokkal tervezzünk a jövőre, akik azonosulni tudnak a klub céljaival és mentalitásával; Bo ilyen kézilabdázó. Bízom benne, hogy együtt még sok nagy pillanatot élhetünk meg a következő években.”

Stabilitásra törekszik a játékos

Nagyon örülök, hogy a következő két évben is Győrben folytathatom a pályafutásom, ami egyben azt is jelenti, hogy az olimpiáig mindenképp Győrben tervezem a jövőmet 

– fogalmazott mosolyogva a mindig jókedélyű Bo van Wetering.

„Az ETO számomra tökéletes közeg: itt fejlődhetek, tanulhatok, emellett a világ egyik legjobb csapatával és annak játékosaival dolgozhatok nap mint nap. Szeretném, ha a következő években még több trófeát nyerhetnénk együtt, és továbbra is olyan kézilabdát mutatnánk, amire a szurkolóink büszkék lehetnek.”
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu