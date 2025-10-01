október 1., szerda

Kézilabda

2 órája

Hazai pályán folytatja a bajnokságot az Audi ETO – videó

Címkék#Fodor Csenge#Bruna de Paula#Dione Housheer#Per Johansson#Győri Audi ETO KC

Az Audi-arénában folytatják a győri női kézilabdázók a bajnokságot. Az Audi ETO vendége a Váci NKSE lesz.

Kisalföld.hu

A hazai bajnokságban és a Bajnokok Ligája csoportmérkőzésein is hibátlanul szerepel a Győri Audi ETO KC.

Dione Housheer
Dione Housheer dobta szeptemberben a legtöbb gólt, 34-szer volt eredményes az Audi ETO színeiben.
Fotó: Molcsányi Máté

 A veretlenségi sorozatát Per Johansson együttese az előző évadot a hetedik helyen záró Váci NKSE ellen tarthatja meg. A váciak jól kezdték az évadot: a Kisvárda és a Budaörs együttesét is legyőzték, a harmadik fordulóban viszont a ferencvárosiak megállították őket. 

Tiszteljük a Vácot, hiszen nagy hagyományokkal bíró klubról beszélünk. Emlékszem a legelső meccsre, amin az ETO-t vezettem, nagyon-nagyon kemény találkozót játszottunk ellenük, éppen ezért sosem fogom őket alábecsülni. Tudjuk, hogy megnehezíthetik a dolgunkat, épp ezért a lehető legkomolyabban vesszük a mérkőzést és a felkészülést

– áll Per Johansson nyilatkozatában a klub oldalán.

A két együttes közös történetében ez lesz a 61. találkozó, a Dunakanyar együttese mindössze egyszer tudott nyerni a győriek ellen.

A szurkolók szavazatai alapján szeptemberben Fodor Csenge nyerte el a hónap játékosa címet. A szélső szeptemberben 24 gólig jutott. A második legjobb eredmény Bruna de Pauláé, ő 29 góllal járult hozzá a csapat sikeréhez, a gólkirály pedig Dione Housheer lett, aki 34-szer talált az ellenfél kapujába.

A Győri Audi ETO KC október 1-jén, szerdán fogadja a Váci NKSE-t, a mérkőzés 18 órakor kezdődik. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

 

