Kézilabda

1 órája

Győri Audi ETO KC - Váci NKSE – ÉLŐ

Hazai pályán folytatja a bajnokságot Per Johansson együttese. Az idényben veretlen Audi ETO vendége a Váci NKSE lesz, cikkünkből élőben követheti a mérkőzést.

Kisalföld.hu

Kézilabda K&H Női Liga, 4. forduló

Győri Audi ETO KC - Vác - ÉLŐ

Győr, Audi Aréna. Játékvezetők: Bóna Szabolcs, Földesi Csaba

PERCRŐL PERCRE   

23. perc: Afentaler lövése egy méterrel magasabb a kapunál. Dulfer lövése is pontatlan a túloldalon.

22. perc: Breistöl lő nagy gólt felugorva középről. 12-7. Afentaler gyorsan válaszol góllal a gólra. 12-8. Housheer lövése a felső lécről felfelé pattan. 

21. perc: Jörgesnen lövése nem okoz gondot Zajnak. A jobb szélről jön az emberelőnyös váci gól Pálffy Annától. 11-7

20. perc: Dulfert állítják ki két percre. Afentaler a bal alsóba pattintja a hétméterest. 11-6.

19. perc: Sako édése után Varga Dalma lő lerohanásból gólt. 11-5

18. perc: Lagerquist találja meg a kapufát beállóból. Housheer blokkolja Kurucz lövését. Dulfer váltotta közben Breistölt, ő szerzi meg az első gólját. 10-5.

17. perc: Ismét jó a győri blokk, de a gyors gólt meg tudják akadályozni a váciak. 

16. perc: Afentaler büntetője a kapu bal oldalában köt ki. 8-5. Van Wetering a második gólját a bal szélről lövi. 9-5. Váci időkérés.

15. perc: Breistöl lő, Zaj védi a kísérletet. Hétméterest lőhet a Vác.

14. perc: Passzívból lő Csíkos Luca, de nem talál kaput. Kiegészülnek a vendégek.

13. perc: Kétszer indulás Pálmainál. Gyors győri gól Housheertől. 8-4

12. perc: Jó győri blokk után Lagerquist szolgálja ki gólpasszal Kristiansent. 7-4. Újabb kiállítás a váciaknál: Afentaler is büntetésben. 

11. perc: Kapu mellé száll Afentaler átlövése. Lagerquist a negyedik gólját szerzi. Közben szabálytalankodott vele Kurucz Aida, akit kiállítanak ezért két percre. 6-4.

10. perc: Hovden kapufája után a középre futó van Wetering gyűjti be a labdát, és pattint a kapuba. 5-4.

9. perc: Belülvédekezés miatt jár a hétméteres a váciaknak. Afentaler lövése Sako lábáról pattan a jobb alsóba. 4-4.

8. perc: A váciaknál gólt eredménye az ejtés, ám Pálffy Anna góljára azonnal góllal válaszol Lagerquist. 4-3.

7. perc: Passzívban a győriek, amikor Lagerquist fordul be. Csíkos lerántja: sárga lap és hétméteres. Housheer büntetője a felső lécről a gólvonal elé vágódik.

6. perc: Sako védi Wald próbálkozását. 

5. perc: Kiperdül Afentaler kezéből a labda, de még támadhat a Vác. Már passzívot mutatnak a játékvezetők, Afentaler ellövi a labdát 9 méterről, épp Sako kezébe. Gyors győri támadás a túloldalon, Hovden ejtéssel próbálkozik, de Zaj Klára számít erre. 

4. perc: Sako védi Afentaler lövését. Beállógól Lagerquisttől: vezet az ETO. 3-2.

3. perc: Varge Emőke lövése Sakóról pattan a kapuba. 1-2. Elver lő a jobb alsóba. 2-2.

2. perc: Labdát veszítenek a vendégek. Aztán Lagerquist is hibázik. 

1. perc: Zöld-fehérben a győriek, fehér-pirosban a váciak. A győri kapuban Sako kezd, a két szélen van Wetering és Hovden, középen Housheer, Kristiansen, Breistöl, Lagerquist. A vendégek kapujában Zaj Klára, mezőnyben Pálffy Anna, Afentaler, Kurucz, Csíkos, Varga E. és Wald. A vendégek kezdik a mérkőzés. Csíkos lövi az első gólt. Kristiansen helyett Elver van benn támadásban. 0-1. Lagerquist egyenlít. 1-1.

ELŐZETES

Az Audi-arénában, hazai közönség előtt lép pályára a Győri Audi ETO KC. A győri zöld-fehérek a hazai bajnokságban és a Bajnokok Ligája csoportmérkőzésein is hibátlanul szerepelnek. 

Audi ETO
A Győri Audi ETO KC a Kisvárda együttesét fogadja.
Fotó: Molcsányi Máté

A K&H női kézilabda liga 4. fordulójában a Váci NKSE lesz a győriek ellenfele. A Dunakanyar együttese hullámzó teljesítményt mutat ebben az idényben, de az esélyesebb csapat vezetője, Per Johansson úgy fogalmazott:

Tiszteljük a Vácot, hiszen nagy hagyományokkal bíró klubról beszélünk. Emlékszem a legelső meccsre, amin az ETO-t vezettem, nagyon-nagyon kemény találkozót játszottunk ellenük, éppen ezért sosem fogom őket alábecsülni. Tudjuk, hogy megnehezíthetik a dolgunkat, épp ezért a lehető legkomolyabban vesszük a mérkőzést és a felkészülést.

A Győri Audi ETO KC októberben rózsaszín felsőben melegít, ugyanis ebben az évben is csatlakoztak a pink október kezdeményezéshez.

A mérkőzés 18 órakor kezdődik, online közvetítés hamarosan.

 

 

