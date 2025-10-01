1 órája
Győri Audi ETO KC - Váci NKSE – ÉLŐ
Hazai pályán folytatja a bajnokságot Per Johansson együttese. Az idényben veretlen Audi ETO vendége a Váci NKSE lesz, cikkünkből élőben követheti a mérkőzést.
Kézilabda K&H Női Liga, 4. forduló
Győri Audi ETO KC - Vác - ÉLŐ
Győr, Audi Aréna. Játékvezetők: Bóna Szabolcs, Földesi Csaba
PERCRŐL PERCRE
23. perc: Afentaler lövése egy méterrel magasabb a kapunál. Dulfer lövése is pontatlan a túloldalon.
22. perc: Breistöl lő nagy gólt felugorva középről. 12-7. Afentaler gyorsan válaszol góllal a gólra. 12-8. Housheer lövése a felső lécről felfelé pattan.
21. perc: Jörgesnen lövése nem okoz gondot Zajnak. A jobb szélről jön az emberelőnyös váci gól Pálffy Annától. 11-7.
20. perc: Dulfert állítják ki két percre. Afentaler a bal alsóba pattintja a hétméterest. 11-6.
19. perc: Sako édése után Varga Dalma lő lerohanásból gólt. 11-5.
18. perc: Lagerquist találja meg a kapufát beállóból. Housheer blokkolja Kurucz lövését. Dulfer váltotta közben Breistölt, ő szerzi meg az első gólját. 10-5.
17. perc: Ismét jó a győri blokk, de a gyors gólt meg tudják akadályozni a váciak.
16. perc: Afentaler büntetője a kapu bal oldalában köt ki. 8-5. Van Wetering a második gólját a bal szélről lövi. 9-5. Váci időkérés.
15. perc: Breistöl lő, Zaj védi a kísérletet. Hétméterest lőhet a Vác.
14. perc: Passzívból lő Csíkos Luca, de nem talál kaput. Kiegészülnek a vendégek.
13. perc: Kétszer indulás Pálmainál. Gyors győri gól Housheertől. 8-4.
12. perc: Jó győri blokk után Lagerquist szolgálja ki gólpasszal Kristiansent. 7-4. Újabb kiállítás a váciaknál: Afentaler is büntetésben.
11. perc: Kapu mellé száll Afentaler átlövése. Lagerquist a negyedik gólját szerzi. Közben szabálytalankodott vele Kurucz Aida, akit kiállítanak ezért két percre. 6-4.
10. perc: Hovden kapufája után a középre futó van Wetering gyűjti be a labdát, és pattint a kapuba. 5-4.
9. perc: Belülvédekezés miatt jár a hétméteres a váciaknak. Afentaler lövése Sako lábáról pattan a jobb alsóba. 4-4.
8. perc: A váciaknál gólt eredménye az ejtés, ám Pálffy Anna góljára azonnal góllal válaszol Lagerquist. 4-3.
7. perc: Passzívban a győriek, amikor Lagerquist fordul be. Csíkos lerántja: sárga lap és hétméteres. Housheer büntetője a felső lécről a gólvonal elé vágódik.
6. perc: Sako védi Wald próbálkozását.
5. perc: Kiperdül Afentaler kezéből a labda, de még támadhat a Vác. Már passzívot mutatnak a játékvezetők, Afentaler ellövi a labdát 9 méterről, épp Sako kezébe. Gyors győri támadás a túloldalon, Hovden ejtéssel próbálkozik, de Zaj Klára számít erre.
4. perc: Sako védi Afentaler lövését. Beállógól Lagerquisttől: vezet az ETO. 3-2.
3. perc: Varge Emőke lövése Sakóról pattan a kapuba. 1-2. Elver lő a jobb alsóba. 2-2.
2. perc: Labdát veszítenek a vendégek. Aztán Lagerquist is hibázik.
1. perc: Zöld-fehérben a győriek, fehér-pirosban a váciak. A győri kapuban Sako kezd, a két szélen van Wetering és Hovden, középen Housheer, Kristiansen, Breistöl, Lagerquist. A vendégek kapujában Zaj Klára, mezőnyben Pálffy Anna, Afentaler, Kurucz, Csíkos, Varga E. és Wald. A vendégek kezdik a mérkőzés. Csíkos lövi az első gólt. Kristiansen helyett Elver van benn támadásban. 0-1. Lagerquist egyenlít. 1-1.
ELŐZETES
Az Audi-arénában, hazai közönség előtt lép pályára a Győri Audi ETO KC. A győri zöld-fehérek a hazai bajnokságban és a Bajnokok Ligája csoportmérkőzésein is hibátlanul szerepelnek.
A K&H női kézilabda liga 4. fordulójában a Váci NKSE lesz a győriek ellenfele. A Dunakanyar együttese hullámzó teljesítményt mutat ebben az idényben, de az esélyesebb csapat vezetője, Per Johansson úgy fogalmazott:
Tiszteljük a Vácot, hiszen nagy hagyományokkal bíró klubról beszélünk. Emlékszem a legelső meccsre, amin az ETO-t vezettem, nagyon-nagyon kemény találkozót játszottunk ellenük, éppen ezért sosem fogom őket alábecsülni. Tudjuk, hogy megnehezíthetik a dolgunkat, épp ezért a lehető legkomolyabban vesszük a mérkőzést és a felkészülést.
A Győri Audi ETO KC októberben rózsaszín felsőben melegít, ugyanis ebben az évben is csatlakoztak a pink október kezdeményezéshez.
A mérkőzés 18 órakor kezdődik, online közvetítés hamarosan.