Győri Audi ETO KC - Váci NKSE – ÉLŐ

Kézilabda K&H Női Liga, 4. forduló

Győri Audi ETO KC - Vác - ÉLŐ

Győr, Audi Aréna. Játékvezetők: Bóna Szabolcs, Földesi Csaba

PERCRŐL PERCRE

23. perc: Afentaler lövése egy méterrel magasabb a kapunál. Dulfer lövése is pontatlan a túloldalon.

22. perc: Breistöl lő nagy gólt felugorva középről. 12-7. Afentaler gyorsan válaszol góllal a gólra. 12-8. Housheer lövése a felső lécről felfelé pattan.

21. perc: Jörgesnen lövése nem okoz gondot Zajnak. A jobb szélről jön az emberelőnyös váci gól Pálffy Annától. 11-7.

20. perc: Dulfert állítják ki két percre. Afentaler a bal alsóba pattintja a hétméterest. 11-6.

19. perc: Sako édése után Varga Dalma lő lerohanásból gólt. 11-5.

18. perc: Lagerquist találja meg a kapufát beállóból. Housheer blokkolja Kurucz lövését. Dulfer váltotta közben Breistölt, ő szerzi meg az első gólját. 10-5.

17. perc: Ismét jó a győri blokk, de a gyors gólt meg tudják akadályozni a váciak.

16. perc: Afentaler büntetője a kapu bal oldalában köt ki. 8-5. Van Wetering a második gólját a bal szélről lövi. 9-5. Váci időkérés.

15. perc: Breistöl lő, Zaj védi a kísérletet. Hétméterest lőhet a Vác.

14. perc: Passzívból lő Csíkos Luca, de nem talál kaput. Kiegészülnek a vendégek.

13. perc: Kétszer indulás Pálmainál. Gyors győri gól Housheertől. 8-4.

12. perc: Jó győri blokk után Lagerquist szolgálja ki gólpasszal Kristiansent. 7-4. Újabb kiállítás a váciaknál: Afentaler is büntetésben.

11. perc: Kapu mellé száll Afentaler átlövése. Lagerquist a negyedik gólját szerzi. Közben szabálytalankodott vele Kurucz Aida, akit kiállítanak ezért két percre. 6-4.

10. perc: Hovden kapufája után a középre futó van Wetering gyűjti be a labdát, és pattint a kapuba. 5-4.

9. perc: Belülvédekezés miatt jár a hétméteres a váciaknak. Afentaler lövése Sako lábáról pattan a jobb alsóba. 4-4.

8. perc: A váciaknál gólt eredménye az ejtés, ám Pálffy Anna góljára azonnal góllal válaszol Lagerquist. 4-3.

7. perc: Passzívban a győriek, amikor Lagerquist fordul be. Csíkos lerántja: sárga lap és hétméteres. Housheer büntetője a felső lécről a gólvonal elé vágódik.