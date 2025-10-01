1 órája
Győri Audi ETO KC - Váci NKSE – ÉLŐ
Hazai pályán folytatja a bajnokságot Per Johansson együttese. Az idényben veretlen Audi ETO vendége a Váci NKSE lesz, cikkünkből élőben követheti a mérkőzést.
Kézilabda K&H Női Liga, 4. forduló
Győri Audi ETO KC - Vác - ÉLŐ
Győr, Audi Aréna. Játékvezetők: Bóna Szabolcs, Földesi Csaba
PERCRŐL PERCRE
4. perc: Sako védi Afentaler lövését. Beállógól Lagerquisttől: vezet az ETO. 3-2.
3. perc: Varge Emőke lövése Sakóról pattan a kapuba. 1-2. Elver lő a jobb alsóba. 2-2.
2. perc: Labdát veszítenek a vendégek. Aztán Lagerquist is hibázik.
1. perc: Zöld-fehérben a győriek, fehér-pirosban a váciak. A győri kapuban Sako kezd, a két szélen van Wetering és Hovden, középen Housheer, Kristiansen, Breistöl, Lagerquist. A vendégek kapujában Zaj Klára, mezőnyben Pálffy Anna, Afentaler, Kurucz, Csíkos, Varga E. és Wald. A vendégek kezdik a mérkőzés. Csíkos lövi az első gólt. Kristiansen helyett Elver van benn támadásban. 0-1. Lagerquist egyenlít. 1-1.
ELŐZETES
Az Audi-arénában, hazai közönség előtt lép pályára a Győri Audi ETO KC. A győri zöld-fehérek a hazai bajnokságban és a Bajnokok Ligája csoportmérkőzésein is hibátlanul szerepelnek.
A K&H női kézilabda liga 4. fordulójában a Váci NKSE lesz a győriek ellenfele. A Dunakanyar együttese hullámzó teljesítményt mutat ebben az idényben, de az esélyesebb csapat vezetője, Per Johansson úgy fogalmazott:
Tiszteljük a Vácot, hiszen nagy hagyományokkal bíró klubról beszélünk. Emlékszem a legelső meccsre, amin az ETO-t vezettem, nagyon-nagyon kemény találkozót játszottunk ellenük, éppen ezért sosem fogom őket alábecsülni. Tudjuk, hogy megnehezíthetik a dolgunkat, épp ezért a lehető legkomolyabban vesszük a mérkőzést és a felkészülést.
A Győri Audi ETO KC októberben rózsaszín felsőben melegít, ugyanis ebben az évben is csatlakoztak a pink október kezdeményezéshez.
A mérkőzés 18 órakor kezdődik, online közvetítés hamarosan.