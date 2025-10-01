Győri Audi ETO KC - Váci NKSE – ÉLŐ

Kézilabda K&H Női Liga, 4. forduló

Győri Audi ETO KC - Vác - ÉLŐ

Győr, Audi Aréna. Játékvezetők: Bóna Szabolcs, Földesi Csaba

PERCRŐL PERCRE

4. perc: Sako védi Afentaler lövését. Beállógól Lagerquisttől: vezet az ETO. 3-2.

3. perc: Varge Emőke lövése Sakóról pattan a kapuba. 1-2. Elver lő a jobb alsóba. 2-2.

2. perc: Labdát veszítenek a vendégek. Aztán Lagerquist is hibázik.

1. perc: Zöld-fehérben a győriek, fehér-pirosban a váciak. A győri kapuban Sako kezd, a két szélen van Wetering és Hovden, középen Housheer, Kristiansen, Breistöl, Lagerquist. A vendégek kapujában Zaj Klára, mezőnyben Pálffy Anna, Afentaler, Kurucz, Csíkos, Varga E. és Wald. A vendégek kezdik a mérkőzés. Csíkos lövi az első gólt. Kristiansen helyett Elver van benn támadásban. 0-1. Lagerquist egyenlít. 1-1.

ELŐZETES

Az Audi-arénában, hazai közönség előtt lép pályára a Győri Audi ETO KC. A győri zöld-fehérek a hazai bajnokságban és a Bajnokok Ligája csoportmérkőzésein is hibátlanul szerepelnek.

A Győri Audi ETO KC a Kisvárda együttesét fogadja.

Fotó: Molcsányi Máté

A K&H női kézilabda liga 4. fordulójában a Váci NKSE lesz a győriek ellenfele. A Dunakanyar együttese hullámzó teljesítményt mutat ebben az idényben, de az esélyesebb csapat vezetője, Per Johansson úgy fogalmazott:

Tiszteljük a Vácot, hiszen nagy hagyományokkal bíró klubról beszélünk. Emlékszem a legelső meccsre, amin az ETO-t vezettem, nagyon-nagyon kemény találkozót játszottunk ellenük, éppen ezért sosem fogom őket alábecsülni. Tudjuk, hogy megnehezíthetik a dolgunkat, épp ezért a lehető legkomolyabban vesszük a mérkőzést és a felkészülést.

A Győri Audi ETO KC októberben rózsaszín felsőben melegít, ugyanis ebben az évben is csatlakoztak a pink október kezdeményezéshez.