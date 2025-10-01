Hibátlan maradt az Audi ETO

A mérkőzést megelőzően az Audi ETO játékosai rózsaszínben melegítettek be, ezzel is jelezve azt, hogy a klub csatlakozott a pink október kezdeményezéshez. Az összefogás célja az, hogy felhívja a figyelmet az emlőrák kockázataira és a szűrések fontosságára. Ahogyan arra Per Johansson is számított, a Duna-kanyar együttese többször megnehezítette a győriek dolgát, ám végül papírforma-győzelem született.

A váciak sem tudták megállítani az Audi ETO-t, továbbra is veretlen az együttes.

Fotó: Csapó Balázs

Győri Audi ETO KC – Váci NKE 33-27 (14-13) Győr, Audi-aréna, K&H női kézilabda liga, 4. forduló, 1542 néző. Vez.: Bóna Szabolcs, Földesi Csaba Audi ETO: Sako – Hovden 1, Housheer 2/1, LAGERQUIST 4, Breistöl 1, Kristiansen 4, VAN WETERING 7. Cs.: Lukács B. (kapus), Zákányi, BLOHM 5,, Varga D. 1, Dulfer 2, Jörgensen 2, ELVER 4 Vezetőedző: Per Johansson Vác: Zaj – PÁLFFY 4, AFENTALER 8/4, Kurucz 1, Varga E. 4, Wald, CSÍKOS 5. Cs.: Csizmadia (kapus), Kajdon 2/2, Saáry 1, Pelczéder 1, Kacsó, Pálmai 1. Vezetőedző: Horváth Roland Hétméteresek: 3/1, ill. 7/6 Kiállítások: 4, ill. 10 perc

A kényelmes tempójú mérkőzésen mindkét fél sok hibával játszott. A találkozón a váciak szerezték meg a vezetést, majd a győriek néhány perc után fordítottak, de nem tudtak öt gólosnál nagyobb fórt kialakítani. A félidő derekán a vendégcsapat erősen megfogyatkozott a kettős kiállítás miatt, de a zöld-fehérek nem tudtak jól sáfárkodni az előnnyel. A váciak egy gólnyira zárkóztak, így a csapatok 14-13-nál vonultak a pihenőre.

A fordulás után kezdetben nem változott a játék képe, majd az Audi ETO magasabb fokozatba kapcsolt. A gyorsabb támadásoknak köszönhetően kilenc gólnyira távolodott ellenfelétől. A félidő hajrájában a váciak 5-0-ás sorozatukkal faragtak ugyan a hátrányon, a találkozót azonban az Audi ETO nyerte 33-27-re.