Kézilabda

34 perce

Hibátlan maradt az Audi ETO

A K&H női kézilabda liga 4. fordulójában Győrbe látogatott a Váci NKSE. A szerdai mérkőzést a Győri Audi ETO KC nyerte, ezzel megőrizte veretlenségét.

Venesz Klaudia

A mérkőzést megelőzően az Audi ETO játékosai rózsaszínben melegítettek be, ezzel is jelezve azt, hogy a klub csatlakozott a pink október kezdeményezéshez. Az összefogás célja az, hogy felhívja a figyelmet az emlőrák kockázataira és a szűrések fontosságára. Ahogyan arra Per Johansson is számított, a Duna-kanyar együttese többször megnehezítette a győriek dolgát, ám végül papírforma-győzelem született.

Audi ETO
A váciak sem tudták megállítani az Audi ETO-t, továbbra is veretlen az együttes.
Fotó: Csapó Balázs

Győri Audi ETO KC – Váci NKE 33-27 (14-13)

Győr, Audi-aréna, K&H női kézilabda liga, 4. forduló, 1542 néző. Vez.: Bóna Szabolcs, Földesi Csaba

Audi ETO: Sako – Hovden 1, Housheer 2/1, LAGERQUIST 4, Breistöl 1, Kristiansen 4, VAN WETERING 7. Cs.: Lukács B. (kapus), Zákányi, BLOHM 5,, Varga D. 1, Dulfer 2, Jörgensen 2, ELVER 4 Vezetőedző: Per Johansson

Vác: Zaj – PÁLFFY 4, AFENTALER 8/4, Kurucz 1, Varga E. 4, Wald, CSÍKOS 5. Cs.: Csizmadia (kapus), Kajdon 2/2, Saáry 1, Pelczéder 1, Kacsó, Pálmai 1. Vezetőedző: Horváth Roland

Hétméteresek: 3/1, ill. 7/6 Kiállítások: 4, ill. 10 perc

A kényelmes tempójú mérkőzésen mindkét fél sok hibával játszott. A találkozón a váciak szerezték meg a vezetést, majd a győriek néhány perc után fordítottak, de nem tudtak öt gólosnál nagyobb fórt kialakítani. A félidő derekán a vendégcsapat erősen megfogyatkozott a kettős kiállítás miatt, de a zöld-fehérek nem tudtak jól sáfárkodni az előnnyel. A váciak egy gólnyira zárkóztak, így a csapatok 14-13-nál vonultak a pihenőre.

A fordulás után kezdetben nem változott a játék képe, majd az Audi ETO magasabb fokozatba kapcsolt. A gyorsabb támadásoknak köszönhetően kilenc gólnyira távolodott ellenfelétől. A félidő hajrájában a váciak 5-0-ás sorozatukkal faragtak ugyan a hátrányon, a találkozót azonban az Audi ETO nyerte 33-27-re.

Hazai pályán fogadta az Audi ETO a Vác csapatát.

Fotók: Csapó Balázs

Mérkőzés utáni értékelések

Per Johansson: Erős karaktere van a váci csapatnak. A mérkőzés során többször rákényszerítettek minket arra, hogy keményebben játszunk. A kapus teljesítményét is ki kell emelni. A mai mérkőzésen az döntött hogy tempót tudtunk váltani. Kimondottan jól játszott a két beállónk a mai mérkőzésen.

Anna Lagerquist: elég nagy nyomást tudott ránk tenni a Vác, ennek köszönhetően sokat hibáztunk. A második félidőben fel tudtuk gyorsítani a játékot, ennek köszönhetően nyertünk.

Horváth Roland: nem volt kérdés, hogy hol fog maradni a két pont. Rossz ilyet mondani. Önbizalomért jöttünk, azt el is vittük. Egy idő után felőröltek minket fizikálisan és tudásban is.

Afentaler Sára: Nagyon örülök annak, hogy negyven percig jól tartottuk magunkat, a védekezésünkben is. Egy rövidzárlatot követően is vissza tudtunk jönni, pozitív volt számomra a mérkőzés.

