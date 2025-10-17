Uros Bregar: Nagyon otthon érzem magam a városban

A Győri Audi ETO KC októberben hosszabbította meg Uros Bregar szerződését. A szlovén szakember 2028 nyaráig tartó megállapodást írt alá a klubbal.

Uros Bregar, az Audi ETO másodedzője.

Forrás: gyorietokc.hu

Nagyon jól érzem magam a városban. Győr olyan település, amely kézilabdát lélegzik - a szurkolók szenvedélye, a klub professzionalizmusa és a családias hangulat mind élvezetessé teszik a mindennapokat. Sikerült beilleszkednem, megtaláltam az egyensúlyt a kemény munka és a nyugodt, élhető hétköznapok között

– áll a gyorietokc.hu oldalon közzétett interjúban.

A szakember elárulta, hogy Győrben kivételes professzionalizmussal és magas elvárásokkal találkozott, amelyek nem szokatlanok ilyen szinten, ám az ETO ezeket egyedülálló módon ötvözi az ambícióval. Másodedzőként több figyelmet tud szentelni a részletekre és a kommunikációra, amivel segíteni tudja Per Johansson munkáját.

Az Audi ETO stábja csapatmunkát végez

A vezetőedzővel egyébként szoros az együttműködése, a csapat eredményéhez nagyban hozzájárul kettejük teljes összhangja.

Uros Bregar a válogatottaknál szerzett tapasztalatát is kamatoztatja a zöld-fehéreknél: tudja, hogyan kell alkalmazkodni és kihozni a különböző háttérrel rendelkező játékosokból a maximumot.

A stabilitás - fizikai és mentális értelemben is

– ez Bregar szerint a győri siker kulcsa.

A teljes interjút a Győri Audi ETO KC oldalára kattintva lehet elolvasni.