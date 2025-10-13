Megtalálta a számítását, Uros Bregar marad Győrben

A Győri Audi ETO KC több játékosával is szerződést hosszabbított az utóbbi időben. A szakmai stáb kulcsfigurájának, Uros Bregar másodedzőnek is újabb kontraktust ajánlottak fel.

Uros Bregar a következő, akivel szerződést hosszabbított az Audi ETO.

Forrás: gyorietokc.hu

A megállapodás újabb két évre szól. A tapasztalt szlovén szakember 2024 áprilisában érkezett Győrbe. A szakmai stábban meghatározó szerepet betöltő Bregar tökéletes összhangban van Per Johansson vezetőedzővel, ennek is köszönhető a kézilabdacsapat töretlen fejlődése és a sikerek úgy a hazai, mint a nemzetközi porondon.

„Szakmai koncepciónk egyik alapelve, hogy hosszú távon stabil és összeszokott edzői csapattal dolgozzunk"

– emelte ki Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője. A klub hivatalos oldalára feltöltött közleményben az ügyvezető kifejtette: Uros Bregar tökéletesen illeszkedik a klub filozófiájába, emberileg és szakmailag is kimagasló munkát végez.

Az Audi ETO másodedzője büszke arra, hogy a klub alapemberévé vált

Az ETO valóban különleges - szíve és hagyománya van, emellett az itt dolgozó fantasztikus emberek teszik a világ legjobbjává. A stáb és a játékosok kivételesek, Perrel dolgozni pedig nagyszerű élmény

- mondta el Uros Bregar.