„Nem félek a Metztől” - állítja az Audi ETO franciáktól hazatérő kapusa

A Győri Audi ETO KC kapusa, az idén nyáron éppen Metzből hazatért Szemerey Zsófi úgy vélekedett: a mérkőzés és a győzelem egyik alapja a védekezés lesz, mert ha ebben ugyanúgy teljesítenek, ahogy a Ferencváros ellen 15 góllal megnyert bajnokin, akkor támadásban el tudják majd bizonytalanítani a vendégeket.

A jó védekezés lesz a kulcs az Audi ETO hálóőre szerint.

Fotó: Peka Roland

Nem félek, mert biztos vagyok benne, hogy olyan taktikát fognak kitalálni az edzőink, ami feküdni fog nekünk. Az első és legfontosabb, hogy a saját játékunkra összpontosítsunk, és amiben jók vagyunk, azt erőltessük majd rájuk

– magyarázta az Európa-bajnoki bronzérmes kapus.

Mint kifejtette, a játékostársai biztosan megpróbálnak majd minél gyorsabb átmeneteket játszani, és mivel a franciák is nagyon szeretnek gyorsan indulni, a tempó és az intenzitás várhatóan nagyon magas lesz. Szemerey emlékeztetett, hogy a Metz kerete nagyon sokat változott az előző szezonhoz képest, hiszen kilencen távoztak nyáron. Ennek ellenére francia poszttársával együtt sok mindenben tudnak segíteni a csapattársaiknak, hiszen Hatadou Sako a francia játékosokat, ő pedig a két magyart ismeri jól.