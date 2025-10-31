október 31., péntek

Kézilabda

2 órája

„Nem félek a Metztől” - állítja az Audi ETO franciáktól hazatérő kapusa

Címkék#kézilabda#Szemerey Zsófi#Audi ETO KC#Metz#Bajnokok Ligája

Szombaton 16 órakor a sorozat idei kiírásában még szintén hibátlan francia Metz csapatát fogadja a Bajnokok Ligája-címvédő Audi ETO KC női kézilabdacsapata.

„Nem félek a Metztől” - állítja az Audi ETO franciáktól hazatérő kapusa

Szemerey Zsófi bizakodó a fontos BL-mérkőzés előtt.

Fotó: Facebook/gyoriaudietokcofficial

A Győri Audi ETO KC kapusa, az idén nyáron éppen Metzből hazatért Szemerey Zsófi úgy vélekedett: a mérkőzés és a győzelem egyik alapja a védekezés lesz, mert ha ebben ugyanúgy teljesítenek, ahogy a Ferencváros ellen 15 góllal megnyert bajnokin, akkor támadásban el tudják majd bizonytalanítani a vendégeket.

Audi ETO
A jó védekezés lesz a kulcs az Audi ETO hálóőre szerint.
Fotó: Peka Roland

 

Nem félek, mert biztos vagyok benne, hogy olyan taktikát fognak kitalálni az edzőink, ami feküdni fog nekünk. Az első és legfontosabb, hogy a saját játékunkra összpontosítsunk, és amiben jók vagyunk, azt erőltessük majd rájuk

– magyarázta az Európa-bajnoki bronzérmes kapus.
Mint kifejtette, a játékostársai biztosan megpróbálnak majd minél gyorsabb átmeneteket játszani, és mivel a franciák is nagyon szeretnek gyorsan indulni, a tempó és az intenzitás várhatóan nagyon magas lesz. Szemerey emlékeztetett, hogy a Metz kerete nagyon sokat változott az előző szezonhoz képest, hiszen kilencen távoztak nyáron. Ennek ellenére francia poszttársával együtt sok mindenben tudnak segíteni a csapattársaiknak, hiszen Hatadou Sako a francia játékosokat, ő pedig a két magyart ismeri jól.

A győri kapus úgy fogalmazott: reményei szerint világbajnokság miatti téli szünet kezdetéig megőrzik hibátlan mérlegüket a BL-ben.

 

