Nagy teljesítmény

1 órája

Második maratonját teljesítette az Audi ETO egykori játékosa

A hétvégén rendezték a Budapest Maratont. A távot az Audi ETO volt játékosa, Szegedi Orsolya is teljesítette, ez volt neki a második ilyen alkalom.

Kisalföld.hu

"Félév elteltével újabb álom teljesült, kétszeres maratonista lettem. Egyetlen szó, ami ami eszembe jut, az a mérhetetlen büszkeség. Köszönöm mindenkinek, aki szurkolt, bátorított, segítette az utam" – írta közösségi oldalán Szegedi Orsolya, az Audi ETO korábbi játékosa a Budapest Maraton teljesítése apropóján.

Audi ETO Szegedi Orsolya
A volt Audi ETO-játékos, Szegedi Orsolya (balra) második maratonját teljesítette. Szegedi jobbján párja, Konkoly Csaba, az Audi ETO egykori, a Vasas jelenlegi edzője.
Fotó: Szegedi Orsolya/Facebook

Az egykori sportoló márciusban Barcelonában teljesítette a 42.195 kilométert. 

Szegedi Orsolya mellett az egykori olimpikon atléta, a győri Földingné Nagy Judit 60 évesen futotta le a távot. 

