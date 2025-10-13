Második maratonját teljesítette az Audi ETO egykori játékosa

"Félév elteltével újabb álom teljesült, kétszeres maratonista lettem. Egyetlen szó, ami ami eszembe jut, az a mérhetetlen büszkeség. Köszönöm mindenkinek, aki szurkolt, bátorított, segítette az utam" – írta közösségi oldalán Szegedi Orsolya, az Audi ETO korábbi játékosa a Budapest Maraton teljesítése apropóján.

A volt Audi ETO-játékos, Szegedi Orsolya (balra) második maratonját teljesítette. Szegedi jobbján párja, Konkoly Csaba, az Audi ETO egykori, a Vasas jelenlegi edzője.

Fotó: Szegedi Orsolya/Facebook

Az egykori sportoló márciusban Barcelonában teljesítette a 42.195 kilométert.

Szegedi Orsolya mellett az egykori olimpikon atléta, a győri Földingné Nagy Judit 60 évesen futotta le a távot.