1 órája
Óriási örömhírrel jelentkezett az Audi ETO korábbi kiválósága – fotó
Megszületett Silje Solberg-Osthassel második gyermeke. Az Audi ETO korábbi kézilabdázója október 14-én kislánynak adott életet.
A Győri Audi ETO KC korábbi, norvég kézilabdasztárjának kislánya, a kétéves Emma mellé érkezett meg a kis Tuva.
Silje Solberg a Vipers kapusa volt egészen addig, míg a klub idén januárban csődöt jelentett. Ahelyett, hogy új klubot keresett volna, hazaköltözött Baerumba, ahol néhány éve férjével, Lars Osthassellel vásároltak házat.
Egy korábbi, őszi interjúban a VG-nek Solberg elmondta: a terhesség igazi fénypontot jelentett számára.
Szerencsés voltam, hogy teherbe estem. Kaptam egy fényt a nehézségek közepette. Most ez a dolgom. Élvezzük a boldogságot. Aztán meglátjuk, mi történik velem és a karrieremmel
– nyilatkozta a kapus.
Arra a kérdésre, hogy visszatérhet-e ebben a szezonban a kézilabdapályára, így válaszolt:
„Azt hiszem, játszani fogok ebben a szezonban."
Az Audi ETO korábbi hálóőre meghitt fotót posztolt
Az örömhírt a kézilabdázó Instagram-oldalán jelentette be.