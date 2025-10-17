Óriási örömhírrel jelentkezett az Audi ETO korábbi kiválósága – fotó

A Győri Audi ETO KC korábbi, norvég kézilabdasztárjának kislánya, a kétéves Emma mellé érkezett meg a kis Tuva.

Megszületett Silje Solberg, az Audi ETO korábbi kapusának második kislánya.

Fotó: MW-archívum

Silje Solberg a Vipers kapusa volt egészen addig, míg a klub idén januárban csődöt jelentett. Ahelyett, hogy új klubot keresett volna, hazaköltözött Baerumba, ahol néhány éve férjével, Lars Osthassellel vásároltak házat.

Egy korábbi, őszi interjúban a VG-nek Solberg elmondta: a terhesség igazi fénypontot jelentett számára.

Szerencsés voltam, hogy teherbe estem. Kaptam egy fényt a nehézségek közepette. Most ez a dolgom. Élvezzük a boldogságot. Aztán meglátjuk, mi történik velem és a karrieremmel

– nyilatkozta a kapus.

Arra a kérdésre, hogy visszatérhet-e ebben a szezonban a kézilabdapályára, így válaszolt:

„Azt hiszem, játszani fogok ebben a szezonban."

Az Audi ETO korábbi hálóőre meghitt fotót posztolt

Az örömhírt a kézilabdázó Instagram-oldalán jelentette be.