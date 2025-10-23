58 perce
Sandra Toft már a jövőjét tervezi
Közel négymillió dán koronáért, azaz több mint kétszázmillió forintért vásárolt új otthont Sandra Toft és párja, Emil Aarhusban. A Győri Audi ETO KC kapusa decemberre várja első gyermekét.
Fenekestől fordult fel az élete Sandra Toftnak, az Audi ETO kiváló hálóőrének. A győriek kapusa a Bajnokok Ligája négyes döntője után jelentette be, hogy férjével első gyermeküket várják – most pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkeztek. A dán válogatott klasszis és párja október közepén vették át új, 108 négyzetméteres, négyszobás lakásuk kulcsát Aarhus belvárosában.
A győriek norvég kézilabdázója, Veronica Kristiansen egy interjúban elmondta: nem fogja meghosszabbítani 2027-ig tartó szerződését klubjával, sőt: lezárja profi karrierjét és Norvégiába költözik. Így Sandra Tofttal kapcsolatban is feltették a rajongók a kérdést.
Új élet vár az Audi ETO játékosára?
A helyi sajtó szerint az ingatlant eredetileg 4,4 millió koronáért hirdették meg, ám az ár végül 3,9 millióra csökkent, mielőtt a pár aláírta volna az adásvételt. Toft azonban gyorsan eloszlatta a találgatásokat: a lakásvásárlás nem jelenti azt, hogy elhagyná Magyarországot.
Ez pusztán befektetés. Többet nem is érdemes mondani róla
– nyilatkozta Sandra Toft a SE OG HOR című dán lapnak.
A 35 éves kapus 2022-ben szerződött Győrbe a visszavonulását bejelentő Amandine Leynaud helyére, ahol azóta Bajnokok Ligája trófeát és bajnoki címet is nyert. 2024-ben hosszabbította meg szerződését 2027 nyaráig, így a győri szurkolóknak egyelőre nem kell aggódniuk: Sandra Toft továbbra is az Audi ETO kapuját védi – miközben decemberre a legnagyobb „aranyat”, első gyermekét várja.
Nagyon boldogok és hálásak vagyunk. Alig várjuk, hogy 2025 végén találkozhassunk az aprósággal. Addig is, ameddig nem állok újra készen, hogy magamra öltsem az ETO-mezt, továbbra is minden erőmmel támogatom majd a csapatot
- árulta el Toft, aki nem sokkal a bejelentés után az Instagramon büszkén mutatta meg az első ultrahangfotókat.