október 29., szerda

Nárcisz névnap

18°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Sejtelmesen nyilatkozott jövőjéről a világ egyik legjobb kézilabdázója

Címkék#Nora Mörk#Team Esbjerg#Henny Reistad#Győri Audi ETO KC

A szerződése lejárta előtt távozhat csapatától Henny Reistad. Az Audi ETO riválisánál játszó kézilabdázó akár jövő nyáron felmondhatja a jelenlegi megállapodását.

Kisalföld.hu

A Team Esbjerg csapatának norvég klasszisát 2027 nyaráig köti szerződés jelenlegi klubjához. Az Audi ETO-t a Bajnokok Ligája 2. fordulójában megszorongató dán együttes balátlövője, Henny Reistad kontraktusában egy különleges záradékot rögzítettek, amely alapján a játékos akár jövő nyáron is távozhat.

Audi ETO Reistad
Henny Reistad szeptemberben az Esbjerg kezdőcsapatában volt az Audi ETO elleni mérkőzésen.
Fotó: Molcsányi Máté

 A dán TV2 konkrétan rákérdezett arra, hogy Reistad kihasználja-e a korábbi klubváltás lehetőségét, amire a kézilabdázó eképp válaszolt:

Úgy érzem, végleg lezártam a gondolataimat ezzel a záradékkal kapcsolatban. Megpróbáltunk elég korán döntést hozni, hogy nekem és a klubnak is egyértelmű legyen, hogy itt fogok játszani. És egyelőre nem érdekel a záradék életbe léptetése

- nyilatkozta az olimpiai, világ- és háromszoros Európa-bajnok irányító-átlövő a daniasport.hu cikke szerint. 

Arra vágynak, ami az Audi ETO-nak sikerült

Henny Reistad azért választotta az Esbjerget, hogy címeket nyerjen, többek közt a Bajnokok Ligája-győzelem elérése a cél. A felemás idényt produkáló dán csapat legyőzte a DVSC-t és a Storhamart, de a Metztől, az Audi ETO-tól és a Gloria Bistritától is kikapott. 

Ha Reistad marad, Mörk is

Henny Reistad csapattársa, a győriek korábbi kiválósága, Nora Mörk nem titkolta, hogy a szerződéshosszabbításra vonatkozó döntését nagyban befolyásolja Reistad maradása.

Nora Mörk döntését Reistad is befolyásolja.
Fotó: Molcsányi Máté

Nagyon fontos, hogy Henny maradjon. Hogy maradjak, az nem csak az én döntésem. Kell egy klub is, amelyik hajlandó erre. De még nem beszéltünk erről, részemről minden rendben van. Az biztos, hogy még néhány évig szeretnék kézilabdázni

- nyilatkozta a 34 éves olimpiai bajnok Mörk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu