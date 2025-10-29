Sejtelmesen nyilatkozott jövőjéről a világ egyik legjobb kézilabdázója

A Team Esbjerg csapatának norvég klasszisát 2027 nyaráig köti szerződés jelenlegi klubjához. Az Audi ETO-t a Bajnokok Ligája 2. fordulójában megszorongató dán együttes balátlövője, Henny Reistad kontraktusában egy különleges záradékot rögzítettek, amely alapján a játékos akár jövő nyáron is távozhat.

Henny Reistad szeptemberben az Esbjerg kezdőcsapatában volt az Audi ETO elleni mérkőzésen.

Fotó: Molcsányi Máté

A dán TV2 konkrétan rákérdezett arra, hogy Reistad kihasználja-e a korábbi klubváltás lehetőségét, amire a kézilabdázó eképp válaszolt:

Úgy érzem, végleg lezártam a gondolataimat ezzel a záradékkal kapcsolatban. Megpróbáltunk elég korán döntést hozni, hogy nekem és a klubnak is egyértelmű legyen, hogy itt fogok játszani. És egyelőre nem érdekel a záradék életbe léptetése

- nyilatkozta az olimpiai, világ- és háromszoros Európa-bajnok irányító-átlövő a daniasport.hu cikke szerint.

Arra vágynak, ami az Audi ETO-nak sikerült

Henny Reistad azért választotta az Esbjerget, hogy címeket nyerjen, többek közt a Bajnokok Ligája-győzelem elérése a cél. A felemás idényt produkáló dán csapat legyőzte a DVSC-t és a Storhamart, de a Metztől, az Audi ETO-tól és a Gloria Bistritától is kikapott.

Ha Reistad marad, Mörk is

Henny Reistad csapattársa, a győriek korábbi kiválósága, Nora Mörk nem titkolta, hogy a szerződéshosszabbításra vonatkozó döntését nagyban befolyásolja Reistad maradása.

Nora Mörk döntését Reistad is befolyásolja.

Fotó: Molcsányi Máté

Nagyon fontos, hogy Henny maradjon. Hogy maradjak, az nem csak az én döntésem. Kell egy klub is, amelyik hajlandó erre. De még nem beszéltünk erről, részemről minden rendben van. Az biztos, hogy még néhány évig szeretnék kézilabdázni

- nyilatkozta a 34 éves olimpiai bajnok Mörk.