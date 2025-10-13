Megkérjük a gyűlöletet, hagyja el a nézőteret! – Véleménycikk

A társadalom szomjazza az érzékenyítést, mivel egyre többször hagyjuk figyelmen kívül, hogy a kimondott szónak ereje van. Egy bizonyos pontig egyet tudtam érteni a futballdrukkerekkel, akik azzal védekeztek az MLSZ általuk túlzónak vélt büntetéseivel szemben, hogy a bűnösnek kikiáltott rigmusok már beleivódtak a stadioni nyelvezetbe.

Az Audi ETO mérkőzésére ezúttal - bár nem váltott belépőt - a gyűlölet is beköltözött.

Fotó: Krizsán Csaba

Ismerjük a négybetűs szavakat és tudjuk, mikor kell befogni a gyerekek fülét. Az elmúlt hetek eseményei azonban bebizonyították, hogy nem ismerünk mértéket: ha azt mondják, egyet ihatunk, elővesszük a legnagyobb poharat. És a harag, a frusztráció átköltözött a fedett csarnokokba is. Nem szabad feledni: a sportpályán kedvenceink küzdenek egy másik rajongótábor favorizáltjaival szemben. A szokásokon pedig már túlmutatnak a nem embertömegre, hanem kifejezetten egy-egy játékosra vonatkozó, nonverbálisan megfogalmazott, rasszista üzenetek.

És azt sem lehet fricskának értelmezni, amikor kézzel fogható, több méteres drapériákon feszíti ki félreérthetetlen véleményét az a csoport, ami percekkel később a saját csapatát is faképnél hagyja.