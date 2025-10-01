58 perce
Pink október: az Audi ETO is a mellrák elleni kampány mellé állt – videó
Számos szervezet és civil csatlakozik évről évre a pink október mozgalomhoz, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre. Az Audi ETO ebben az évben is csatlakozott a kezdeményezéshez.
A WHO kezdeményezésére október 1-je a mellrák elleni küzdelem világnapja. Az 1991 óta használt rózsaszín szalag az emlődaganat elleni küzdelem jelképe, a remény szimbóluma, amelyet a Győri Audi ETO KC játékosai is viselnek októberben a bemelegítőmezükön.
A társadalmi felelősségvállalás a klub részéről nem csak jelképes módon valósul meg, ugyanis az ETO KC Shopban limitált példányszámban meg lehet vásárolni a különleges, rózsaszín pólót. A ruhadarabok eladásából származó bevételt az Audi ETO az Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesületének ajánlja fel. A csapattal kapcsolatos grafikák színe is változik ebben a hónapban.
Az Audi ETO kézilabdázói is kampányolnak
A játékosok számára is nagy jelentőséggel bír a figyelemfelhívás: a vizsgálatok fontosságát hangsúlyozzák a Facebook-oldalukra feltöltött kisfilmben:
A mezt akár már szerdán, a Győri Audi ETO KC-Váci NKSE mérkőzés előtt is meg lehet vásárolni a shopban. Az összecsapás 18 órakor kezdődik.