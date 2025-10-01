Pink október: az Audi ETO is a mellrák elleni kampány mellé állt – videó

A WHO kezdeményezésére október 1-je a mellrák elleni küzdelem világnapja. Az 1991 óta használt rózsaszín szalag az emlődaganat elleni küzdelem jelképe, a remény szimbóluma, amelyet a Győri Audi ETO KC játékosai is viselnek októberben a bemelegítőmezükön.

Az Audi ETO grafikái is pinkbe öltöznek októberben.

A társadalmi felelősségvállalás a klub részéről nem csak jelképes módon valósul meg, ugyanis az ETO KC Shopban limitált példányszámban meg lehet vásárolni a különleges, rózsaszín pólót. A ruhadarabok eladásából származó bevételt az Audi ETO az Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesületének ajánlja fel. A csapattal kapcsolatos grafikák színe is változik ebben a hónapban.

Az Audi ETO kézilabdázói is kampányolnak

A játékosok számára is nagy jelentőséggel bír a figyelemfelhívás: a vizsgálatok fontosságát hangsúlyozzák a Facebook-oldalukra feltöltött kisfilmben: