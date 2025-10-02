Középpontban a női egészség – az Audi ETO kézilabdázói is rózsaszínt öltöttek

A győri kézilabdázók számára rendkívül fontos a társadalmi felelősségvállalás és ez hatványozottan igaz azokra az esetekre, amikor ez egészségről van szó. A Győri Audi ETO KC a nyári időszakban a Véradó Vakációhoz csatlakozott, októberben pedig a női egészség megóvását tűzték ki célul.

Az Audi ETO kézilabdázói rózsaszínben melegítenek. A pólót az ETO KC Shopban is meg lehet vásárolni

Fotó: Csapó Balázs

Október 1-je a mellrák elleni küzdelem világnapja. Az 1991 óta használt rózsaszín szalag az emlődaganat elleni küzdelem jelképe, a remény szimbóluma, amelyet a Per Johansson csapata is visel októberben.

Az Audi ETO rózsaszín mezben melegít a mérkőzések előtt

A Vác elleni mérkőzés előtt már láthatták a szurkolók a kézilabdázókon azt a pólót, amelyet limitált példányszámban az ETO KC Shopban a csapat drukkerei is megvásárolhatnak. Sőt, a klub nem csak a figyelmet hívja fel a feltűnő dresszekkel: a ruhák eladásából származó bevételt az Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesületének ajánlja fel.

A pink október akcióhoz készült ruharabokat szombaton, a Beszterce elleni mérkőzésen is be lehet szerezni a shopban.