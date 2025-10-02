október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

29 perce

Középpontban a női egészség – az Audi ETO kézilabdázói is rózsaszínt öltöttek

Címkék#ETO KC Shop#emlődaganat#póló#Győri Audi ETO KC#szimbólum#Audi ETO

Egyre többen csatlakoznak a pink október kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a mellrák kockázataira és a szűrővizsgálatok fontosságára. Az Audi ETO KC is kiáll a jó ügy mellett.

Kisalföld.hu

A győri kézilabdázók számára rendkívül fontos a társadalmi felelősségvállalás és ez hatványozottan igaz azokra az esetekre, amikor ez egészségről van szó. A Győri Audi ETO KC a nyári időszakban a Véradó Vakációhoz csatlakozott, októberben pedig a női egészség megóvását tűzték ki célul.

Audi ETO pink október
Az Audi ETO kézilabdázói rózsaszínben melegítenek. A pólót az ETO KC Shopban is meg lehet vásárolni
Fotó: Csapó Balázs

Október 1-je a mellrák elleni küzdelem világnapja. Az 1991 óta használt rózsaszín szalag az emlődaganat elleni küzdelem jelképe, a remény szimbóluma, amelyet a Per Johansson csapata is visel októberben.

Az Audi ETO rózsaszín mezben melegít a mérkőzések előtt

A Vác elleni mérkőzés előtt már láthatták a szurkolók a kézilabdázókon azt a pólót, amelyet limitált példányszámban az ETO KC Shopban a csapat drukkerei is megvásárolhatnak. Sőt, a klub nem csak a figyelmet hívja fel a feltűnő dresszekkel: a ruhák eladásából származó bevételt az Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesületének ajánlja fel.

A pink október akcióhoz készült ruharabokat szombaton, a Beszterce elleni mérkőzésen is be lehet szerezni a shopban.

Pink október: az Audi ETO is a mellrák elleni kampány mellé állt

Fotók: Csapó Balázs

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu