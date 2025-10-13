40 perce
Nyelvzseni tiktokerrel akadtak össze az Audi ETO játékosai – videó
A bécsi belvárosban sétált Bruna de Paula és Fodor Csenge. Az Audi ETO kézilabdázói előtt hirtelen ott termett egy férfi, aki maga is ismert: a nyelvtudásával nyűgözi le követőit.
Valódi sztártalálkozónak lehettek tanúi a minap, amikor a Győri Audi ETO KC játékosait leszólította az osztrák fővárosban a yuji_beleza néven futó influenszer.
A japán-ír származású férfi teljesítménye megsüvegelendő: poliglott, azaz sok nyelven beszélő, és ezt a tehetségét a közösségi csatornáján is bemutatja. Az utcákat járva idegeneket szólít le, és megkéri őket, hogy mondjanak valamit a saját anyanyelvükön. A beszélgetőpartnerek meglepetésére érti, amit mondanak, sőt: válaszol is.
Az Audi ETO játékosaival is szót értett
Bruna de Paula brazil, azaz portugál az anyanyelve, Fodor Csengének pedig magyar. Az influenszernek fogalma sem volt arról, hogy profi sportolókba botlott, de mindkettejükkel szót értett:
Yuji Belezának több mint 2,7 millió követője van az Instagramon, 388 ezren követik őt a YouTube-on, a Tiktokon pedig 3,6 millióan kísérik figyelemmel.