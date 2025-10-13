Nyelvzseni tiktokerrel akadtak össze az Audi ETO játékosai – videó

Valódi sztártalálkozónak lehettek tanúi a minap, amikor a Győri Audi ETO KC játékosait leszólította az osztrák fővárosban a yuji_beleza néven futó influenszer.

Bruna de Paula, az Audi ETO játékosa is szót értett az influenszerrel.

Fotó: Krizsán Csaba

A japán-ír származású férfi teljesítménye megsüvegelendő: poliglott, azaz sok nyelven beszélő, és ezt a tehetségét a közösségi csatornáján is bemutatja. Az utcákat járva idegeneket szólít le, és megkéri őket, hogy mondjanak valamit a saját anyanyelvükön. A beszélgetőpartnerek meglepetésére érti, amit mondanak, sőt: válaszol is.

Az Audi ETO játékosaival is szót értett

Bruna de Paula brazil, azaz portugál az anyanyelve, Fodor Csengének pedig magyar. Az influenszernek fogalma sem volt arról, hogy profi sportolókba botlott, de mindkettejükkel szót értett:

Yuji Belezának több mint 2,7 millió követője van az Instagramon, 388 ezren követik őt a YouTube-on, a Tiktokon pedig 3,6 millióan kísérik figyelemmel.