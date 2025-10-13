október 13., hétfő

Kézilabda

45 perce

Nyelvzseni tiktokerrel akadtak össze az Audi ETO játékosai – videó

Címkék#influenszer#Fodor Csenge#Bruna de Paula#Győri Audi ETO KC

A bécsi belvárosban sétált Bruna de Paula és Fodor Csenge. Az Audi ETO kézilabdázói előtt hirtelen ott termett egy férfi, aki maga is ismert: a nyelvtudásával nyűgözi le követőit.

Kisalföld.hu

Valódi sztártalálkozónak lehettek tanúi a minap, amikor a Győri Audi ETO KC játékosait leszólította az osztrák fővárosban a yuji_beleza néven futó influenszer.

Audi ETO
Bruna de Paula, az Audi ETO játékosa is szót értett az influenszerrel.
Fotó: Krizsán Csaba

A japán-ír származású férfi teljesítménye megsüvegelendő: poliglott, azaz sok nyelven beszélő, és ezt a tehetségét a közösségi csatornáján is bemutatja. Az utcákat járva idegeneket szólít le, és megkéri őket, hogy mondjanak valamit a saját anyanyelvükön. A beszélgetőpartnerek meglepetésére érti, amit mondanak, sőt: válaszol is.

Az Audi ETO játékosaival is szót értett

Bruna de Paula brazil, azaz portugál az anyanyelve, Fodor Csengének pedig magyar. Az influenszernek fogalma sem volt arról, hogy profi sportolókba botlott, de mindkettejükkel szót értett:

@yuji_beleza Tamo Junto ❤️🇧🇷🇭🇺 . Surprising in Brazilian Portuguese and Hungarian . #brazil #portuguese #hungary #japan #vienna ♬ original sound - yuji_beleza

Yuji Belezának több mint 2,7 millió követője van az Instagramon, 388 ezren követik őt a YouTube-on, a Tiktokon pedig 3,6 millióan kísérik figyelemmel. 

 

