Apróságon csúszhat el Nora Mörk világbajnoki részvétele

Az olimpiai, kétszeres világ- és ötszörös Európa-bajnok Nora Mörk 34 évesen is kulcsembernek számít a nemzeti csapatban, és szülés után visszatérve olyan formát mutat, hogy Ole Gustav Gjekstad szövetségi kapitány számítana rá. Ugyanakkor az Audi ETO egykori kiváló jobbátlövője csak akkor utazna el a november 26-án kezdődő holland-német közös rendezésű világbajnokságra, ha a májusban született kislánya is vele tart, ám a babának egyelőre nincsen útlevele – számolt be erről a daniasport.hu.

Az Audi ETO egykori kiválósága, Nora Mörk banális okokból maradhat le a világbajnokságról.

Fotó: Bjørn S. Delebekk / VG

A probléma az, hogy az útlevél kiállításához eredeti születési anyakönyvi kivonatot kérnek. Az apuka svéd, Mörk norvég, a kislány pedig Dániában született, eredeti születési anyakönyvi kivonatot pedig csak a gyerek megkeresztelkedése után adnak ki.

Az Audi ETO volt játékosa kitart álláspontja mellett

A dán Esbjerg kézilabdázója a vg.no internetes oldalnak elmondta: ha nem viheti magával a lányát, nem fog részt venni a világbajnokságon.

Nem fogok három hétre elutazni egy hat hónapos kislány nélkül. Ez nekem túl hosszú idő

– fogalmazott a norvég klasszis.

A norvég kapitánya természetesen minden követ megmozgat, hogy egyik legjobbja ott lehessen a világbajnokságon.

"Nincs mese, csupán egy dolgot lehet tenni: a norvég hatóságoknak gyorsan útlevelet kell szerezniük a gyermeknek” – nyilatkozta a szakember.

Mörk egyébként nyár óta azon dolgozik, hogy "legyőzze" a bürokráciát, de ezt eddig nem sikerült megtennie.

Az biztos, ha sikerül elintézni a papírokat, az már egy fél vb-győzelemmel felérne a norvégok számára.