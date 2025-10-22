43 perce
Hagman-parádéval hengerelt az ETO
Az idényben veretlen győri kézilabdacsapat szerdán este a Moyra Budaörs együttesét fogadta. A nyugodt tempójú mérkőzésen papírforma-győzelem született, az Audi ETO továbbra is magabiztosan menetel a bajnokságban.
Lassú tempóval indított az Audi ETO, fölényes győzelem lett a vége.
Fotó: Molcsányi Máté
A szokásosnál gyérebb létszámú közönség előtt játszott a Győri Audi ETO KC a Moyra Budaörs együttese ellen. A szurkolók a csapatok bevonulásakor régi ismerősként, nagy ovációval köszöntötték Szöllősi-Schatzl Nadine-t.
A keretbe több fiatalt is nevezett Per Johansson, köztük Rédecsi Polett, Kriston Kíra, Zákányi Janka és Lukács Boglárka is szerephez jutott. Így több kulcsjátékos pihenőt kapott: a bomba formában lévő Hatadou Sako és Fodor Csenge sem lépett pályára. A keretből kimaradt Emilie Hovden, Veronica Kristiansen és Helena Elver is.
Győri Audi ETO KC – Moyra Budaörs Handball 39-26 (18-14)
Győr, Audi-aréna, K&H női kézilabda liga, 6. forduló. 1237 néző. V.: Kovács Tibor, Mándli Balázs.
Audi ETO: SZEMEREY – HAGMAN 8, Housheer 4/2, BLOHM 5, Breistöl 4, de Paula 4, van Wetering 4. Cs.: Lukács B. (kapus), Jörgensen 3, Stanko 2, Lagerquist 2, Kriston 1, Zákányi 2, Rédecsi, Dulfer. Vezetőedző: Per Johansson
Budaörs: Zsigmond – Sztankovics 3, Szekerczés 4/2, Kármán 2, Marincsák 2, Kovalcsik 2, Szöllősi-Schatzl 2. Cs.: Mátéfi (kapus) Hudák 2, Schneider 4/2, Uhrin, Bede 1, Vártok T. 1. Vezetőedző: Buday Dániel.
Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4. Kiállítások: 6, ill. 2 perc.
Mindkét csapat megfontolt játékkal kezdte a találkozót, a budaörsiek pedig a nyitópercekben magabiztosan tartották a lépést, Szekerczés Luca hétméteresével 7–7-re alakítva az állást. A cserék mindkét oldalon lendületet hoztak: Hudák találatával a vendégek kerültek előnybe, majd a sérüléséből visszatérő Tjasa Stanko is betalált, megszerezve első gólját az NB I-ben. Per Johansson időkérése után a győriek tempót váltottak (de még mindig nem a megszokott fordulaton pörögve), és Nathalie Hagman triplájával ismét magukhoz ragadták a vezetést. A szünetre négygólos ETO-előnnyel vonultak a felek.
A fordulás után aztán kinyílt az olló: míg a budaörsiek ziccerhelyzetei kihasználatlanok maradtak, a győri védelem feljavult. A jól befejezett támadásoknak köszönhetően Per Johansson tanítványai a játékrész derekára tizenegy gólosra hizlalták előnyüket. A kapuban remekül helyt állt Lukács Boglárka és a frissítésként beálló fiatalok, Kriston Kíra és Zákányi Janka is góllal segítette csapatát. A találkozót a Győri Audi ETO KC nyerte.
Győri Audi ETO KC - Moyra Budaörs 39-26 (18-14)Fotók: Molcsányi Máté
Mérkőzés utáni értékelések
Per Johansson: - Nagyon okosan játszott az ellenfelünk az első félidőben. Meg tudták nehezíteni a dolgunkat. Nem voltam elégetett az első félidei játékunkban. A második félidőben rendeztük a sorainkat, főleg a védelemben, Az akadémisták pályára lépésének különösen örülök.
Nathalie Hagman: - Az első félidőben voltak problémáink. A második félidőben gyorsabbá váltunk, könnyű gólokat szereztünk, tulajdonképpen ez volt a siker kulcsa.
Buday Dániel: - A sorsolás szeszélyeinél fogva nagyon nehéz sorozatban voltunk, ahol nem igazán volt esély a győzelemre. A karakterünket meg tudtuk mutatni az elmúlt két mérkőzésen. Ha így folytatjuk a játékot, ez pontokban is meg fog mutatkozni. Csak most jönnek azok a meccsek, ahol reális esélyünk van a győzelemre. Biztató volt az elmúlt két mérkőzés.
Zsigmond Panna: - Részcélokat szeretnénk megvalósítani, ami többé-kevésbé sikerült. Az első félidőben egészen jól tartottunk magunkat. A negyvenedik percben kinyílt az olló. A következő mérkőzéseken muszáj győznünk és pontokat szereznünk.