október 22., szerda

Előd névnap

15°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

43 perce

Hagman-parádéval hengerelt az ETO

Címkék#győzelem#SZEMEREY#HAGMAN#Moyra Budaörs Handball

Az idényben veretlen győri kézilabdacsapat szerdán este a Moyra Budaörs együttesét fogadta. A nyugodt tempójú mérkőzésen papírforma-győzelem született, az Audi ETO továbbra is magabiztosan menetel a bajnokságban.

Venesz Klaudia
Hagman-parádéval hengerelt az ETO

Lassú tempóval indított az Audi ETO, fölényes győzelem lett a vége.

Fotó: Molcsányi Máté

A szokásosnál gyérebb létszámú közönség előtt játszott a Győri Audi ETO KC a Moyra Budaörs együttese ellen. A szurkolók a csapatok bevonulásakor régi ismerősként, nagy ovációval köszöntötték Szöllősi-Schatzl Nadine-t.

Audi ETO
Az Audi ETO nagy fölénnyel nyerte meg a mérkőzést.
Fotó: Molcsányi Máté

A keretbe több fiatalt is nevezett Per Johansson, köztük Rédecsi Polett, Kriston Kíra, Zákányi Janka és Lukács Boglárka is szerephez jutott. Így több kulcsjátékos pihenőt kapott: a bomba formában lévő Hatadou Sako és Fodor Csenge sem lépett pályára. A keretből kimaradt Emilie Hovden, Veronica Kristiansen és Helena Elver is.

Győri Audi ETO KC – Moyra Budaörs Handball 39-26 (18-14)
Győr, Audi-aréna, K&H női kézilabda liga, 6. forduló. 1237 néző. V.: Kovács Tibor, Mándli Balázs.

Audi ETO: SZEMEREY – HAGMAN 8, Housheer 4/2, BLOHM 5, Breistöl 4, de Paula 4, van Wetering 4. Cs.: Lukács B. (kapus), Jörgensen 3, Stanko 2, Lagerquist 2, Kriston 1, Zákányi 2, Rédecsi, Dulfer. Vezetőedző: Per Johansson
Budaörs: Zsigmond – Sztankovics 3, Szekerczés 4/2, Kármán 2, Marincsák 2, Kovalcsik 2, Szöllősi-Schatzl 2. Cs.: Mátéfi (kapus) Hudák 2, Schneider 4/2, Uhrin, Bede 1, Vártok T. 1. Vezetőedző: Buday Dániel.

Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4. Kiállítások: 6, ill. 2 perc.


Mindkét csapat megfontolt játékkal kezdte a találkozót, a budaörsiek pedig a nyitópercekben magabiztosan tartották a lépést, Szekerczés Luca hétméteresével 7–7-re alakítva az állást. A cserék mindkét oldalon lendületet hoztak: Hudák találatával a vendégek kerültek előnybe, majd a sérüléséből visszatérő Tjasa Stanko is betalált, megszerezve első gólját az NB I-ben. Per Johansson időkérése után a győriek tempót váltottak (de még mindig nem a megszokott fordulaton pörögve), és Nathalie Hagman triplájával ismét magukhoz ragadták a vezetést. A szünetre négygólos ETO-előnnyel vonultak a felek.

A fordulás után aztán kinyílt az olló: míg a budaörsiek ziccerhelyzetei kihasználatlanok maradtak, a győri védelem feljavult. A jól befejezett támadásoknak köszönhetően Per Johansson tanítványai a játékrész derekára tizenegy gólosra hizlalták előnyüket. A kapuban remekül helyt állt Lukács Boglárka és a frissítésként beálló fiatalok, Kriston Kíra és Zákányi Janka is góllal segítette csapatát. A találkozót a Győri Audi ETO KC nyerte.

Győri Audi ETO KC - Moyra Budaörs 39-26 (18-14)

Fotók: Molcsányi Máté

Mérkőzés utáni értékelések

Per Johansson: - Nagyon okosan játszott az ellenfelünk az első félidőben. Meg tudták nehezíteni a dolgunkat. Nem voltam elégetett az első félidei játékunkban. A második félidőben rendeztük a sorainkat, főleg a védelemben, Az akadémisták pályára lépésének különösen örülök.

Nathalie Hagman: - Az első félidőben voltak problémáink. A második félidőben gyorsabbá váltunk, könnyű gólokat szereztünk, tulajdonképpen ez volt a siker kulcsa.

Buday Dániel: - A sorsolás szeszélyeinél fogva nagyon nehéz sorozatban voltunk, ahol nem igazán volt esély a győzelemre. A karakterünket meg tudtuk mutatni az elmúlt két mérkőzésen. Ha így folytatjuk a játékot, ez pontokban is meg fog mutatkozni. Csak most jönnek azok a meccsek, ahol reális esélyünk van a győzelemre. Biztató volt az elmúlt két mérkőzés.

Zsigmond Panna: - Részcélokat szeretnénk megvalósítani, ami többé-kevésbé sikerült. Az első félidőben egészen jól tartottunk magunkat. A negyvenedik percben kinyílt az olló. A következő mérkőzéseken muszáj győznünk és pontokat szereznünk.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu