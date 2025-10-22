Hagman-parádéval hengerelt az ETO

A szokásosnál gyérebb létszámú közönség előtt játszott a Győri Audi ETO KC a Moyra Budaörs együttese ellen. A szurkolók a csapatok bevonulásakor régi ismerősként, nagy ovációval köszöntötték Szöllősi-Schatzl Nadine-t.

Az Audi ETO nagy fölénnyel nyerte meg a mérkőzést.

Fotó: Molcsányi Máté

A keretbe több fiatalt is nevezett Per Johansson, köztük Rédecsi Polett, Kriston Kíra, Zákányi Janka és Lukács Boglárka is szerephez jutott. Így több kulcsjátékos pihenőt kapott: a bomba formában lévő Hatadou Sako és Fodor Csenge sem lépett pályára. A keretből kimaradt Emilie Hovden, Veronica Kristiansen és Helena Elver is.

Győri Audi ETO KC – Moyra Budaörs Handball 39-26 (18-14)

Győr, Audi-aréna, K&H női kézilabda liga, 6. forduló. 1237 néző. V.: Kovács Tibor, Mándli Balázs. Audi ETO: SZEMEREY – HAGMAN 8, Housheer 4/2, BLOHM 5, Breistöl 4, de Paula 4, van Wetering 4. Cs.: Lukács B. (kapus), Jörgensen 3, Stanko 2, Lagerquist 2, Kriston 1, Zákányi 2, Rédecsi, Dulfer. Vezetőedző: Per Johansson

Budaörs: Zsigmond – Sztankovics 3, Szekerczés 4/2, Kármán 2, Marincsák 2, Kovalcsik 2, Szöllősi-Schatzl 2. Cs.: Mátéfi (kapus) Hudák 2, Schneider 4/2, Uhrin, Bede 1, Vártok T. 1. Vezetőedző: Buday Dániel. Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4. Kiállítások: 6, ill. 2 perc.



Mindkét csapat megfontolt játékkal kezdte a találkozót, a budaörsiek pedig a nyitópercekben magabiztosan tartották a lépést, Szekerczés Luca hétméteresével 7–7-re alakítva az állást. A cserék mindkét oldalon lendületet hoztak: Hudák találatával a vendégek kerültek előnybe, majd a sérüléséből visszatérő Tjasa Stanko is betalált, megszerezve első gólját az NB I-ben. Per Johansson időkérése után a győriek tempót váltottak (de még mindig nem a megszokott fordulaton pörögve), és Nathalie Hagman triplájával ismét magukhoz ragadták a vezetést. A szünetre négygólos ETO-előnnyel vonultak a felek.

A fordulás után aztán kinyílt az olló: míg a budaörsiek ziccerhelyzetei kihasználatlanok maradtak, a győri védelem feljavult. A jól befejezett támadásoknak köszönhetően Per Johansson tanítványai a játékrész derekára tizenegy gólosra hizlalták előnyüket. A kapuban remekül helyt állt Lukács Boglárka és a frissítésként beálló fiatalok, Kriston Kíra és Zákányi Janka is góllal segítette csapatát. A találkozót a Győri Audi ETO KC nyerte.