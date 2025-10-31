Sok szálon összefonódó múlt: az ETO és a Metz között szombaton újra forr a levegő

A Bajnokok Ligája A csoportjában már csak két százszázalékos együttes áll: a Győri Audi ETO KC és a Metz HB. A két gárda szombaton 16 órakor csap össze az Audi-arénában, a győzelem pedig kulcsfontosságú lehet a csoportelsőség szempontjából.

Bruna de Paula, az Audi ETO játékosa korábban a Metz-nél is játszott, ez komoly segítség lehet a játék olvasásában.

Fotó: MW Archív

Az Audi ETO szoros csatát vívott a franciákkal

A csapatok utoljára a Bajnokok Ligája sorozatban, 2023 januárjában játszottak tétmérkőzést, az akkor még Ambros Martín vezette együttes mindössze egy góllal csúszott le a győzelemről, a találkozó 29–28-as eredménnyel zárult.

A francia klub a 2025-ös BL-négyes döntő idején még három magyar játékost foglalkoztatott: Vámos Petra azóta is a metzi székhelyű csapatban játszik, Szőllősi-Schatzl Nadine jelenleg Budaörsön kézilabdázik, Szemerey Zsófi pedig immár az Audi ETO hálóját védi.

Az Audi ETO-ban és a Metzben több a közös pont

A két klub között az évek során erős szakmai- és játékoskapcsolat alakult ki – mindkét irányba történtek látványos mozgások, sőt, több játékos karrierje is mindkét együttest összeköti. A teljesség igénye nélkül a korábbi játékosok:

Anne Mette Hansen világbajnok dán kézilabdázó 2017 és 2023 között viselte a 8-as mezt, Győrből a Metzbe igazolt, jelenleg a CSM Bukarest játékosa.

világbajnok dán kézilabdázó 2017 és 2023 között viselte a 8-as mezt, Győrből a Metzbe igazolt, jelenleg a CSM Bukarest játékosa. Yvette Broch 2011 és 2015 között a Metz játékosa volt, innen érkezett Győrbe. A kézilabdázó négy zöld-fehérben töltött idény után egy évadra visszatért a franciákhoz, majd egy Bukarestben töltött szezon után ismét a Győri Audi ETO KC színeiben játszott.

2011 és 2015 között a Metz játékosa volt, innen érkezett Győrbe. A kézilabdázó négy zöld-fehérben töltött idény után egy évadra visszatért a franciákhoz, majd egy Bukarestben töltött szezon után ismét a Győri Audi ETO KC színeiben játszott. Szöllősi-Schatzl Nadine, az ETO korábbi játékosa a francia csapatnál az előző idényben kölcsönben szerepelt, innen tért vissza a budaörsi klubhoz.

Az Audi ETO 2025/2025-os keretében lévő játékosok:

Tjasa Stanko ebben az idényben érkezett Győrbe, a 2020–2021-es szezonban a Metz játékosa volt.

ebben az idényben érkezett Győrbe, a 2020–2021-es szezonban a Metz játékosa volt. Szemerey Zsófi nevelőegyesülete az Audi ETO volt, a Metz-nél töltött évad után igazolt vissza Győrbe, a 31-es mezszámot viseli.

nevelőegyesülete az Audi ETO volt, a Metz-nél töltött évad után igazolt vissza Győrbe, a 31-es mezszámot viseli. Bruna de Paula két, a Metz-ben töltött idény után, 2023-ban igazolt az Audi ETO-hoz, a 10-es mez tulajdonosa.

két, a Metz-ben töltött idény után, 2023-ban igazolt az Audi ETO-hoz, a 10-es mez tulajdonosa. Hatadou Sako egy évvel később, 2024-ben érkezett a Metztől, a 99-es mezt viselő kapus ma az ETO első számú kapusa, csakúgy, mint

egy évvel később, 2024-ben érkezett a Metztől, a 99-es mezt viselő kapus ma az ETO első számú kapusa, csakúgy, mint Kristina Jörgensen, a 20-as mezt viselő játékos, aki az Audi ETO előtt két idényen át segítette a Metz együttesét.

Ismerős arcok, ismerős játék

A két csapat játékosai jól ismerik egymást, ami különleges ízt ad minden találkozásuknak. A győri csapat előnye, hogy sokan pontosan tudják, hogyan építkezik a francia bajnok, ugyanakkor a Metz játékosai is könnyen olvashatják az ETO taktikáját.