Közel a búcsú ideje - Győrben zárná le pályafutását a világklasszis kézilabdázó
Veronica Kristiansen úgy döntött, nem hosszabbítja meg szerződését. Az Audi ETO norvég kézilabdázója tíz sikeres külföldi év után Norvégiába költözne vissza, és a Győrben zárná le pályafutását.
A Győri Audi ETO KC balátlövője, Kristiansen idén januárban adott életet második gyermekének, Odinnek. Első gyermeke 2023 júliusában született, és azóta a sportoló nyíltan beszélt PCOS (policisztás ovárium szindróma) diagnózisáról is, amely megnehezítette a családalapítást.
Nem hittem volna, hogy Odin után ennyire motivált leszek, de soha nem éreztem még ilyen erőt
– mondta a TV 2 egyik podcastjében, amelyet a daniasport.hu szemlézett.
„Ez a motiváció mind a válogatottban, mind a klubomnál csak nőtt"
– tette hozzá. A sportoló rendkívül gyorsan visszatért, két hónappal a gyermeke születése után csatlakozott csapatához.
Családi háttér és támogatás Győrben
A háromszoros Bajnokok Ligája-győztes kézilabdázó külön köszönetet mondott férjének, valamint apósának és anyósának, akik aktívan segítenek a gyerekek nevelésében.
„A férjem szülei nyugdíjasok, és az unokák lettek a hobbijuk"
– mondta nevetve Kristiansen.
Közel a búcsú az Audi ETO-tól
Kristiansen szerződése 2027-ig szól az Audi ETO-nál, és opciója van további egy évre. Ugyanakkor nem titkolja: hiányzik neki Norvégia, és szeretné, ha családja hazaköltözne.
A terv az, hogy 2027 nyarán hazaköltözünk Norvégiába
– árulta el a kézilabdázó.
Arra a kérdésre, hogy folytatja-e a kézilabdát, határozottan válaszolt:
Nem, befejezem. A Győrben szeretném lezárni a karrieremet.