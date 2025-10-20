Közel a búcsú ideje - Győrben zárná le pályafutását a világklasszis kézilabdázó

A Győri Audi ETO KC balátlövője, Kristiansen idén januárban adott életet második gyermekének, Odinnek. Első gyermeke 2023 júliusában született, és azóta a sportoló nyíltan beszélt PCOS (policisztás ovárium szindróma) diagnózisáról is, amely megnehezítette a családalapítást.

A Győri Audi ETO norvég klasszisa, Veronica Kristiansen hamarosan búcsút int a profi kézilabdának.

Fotó: MW-archívum

Nem hittem volna, hogy Odin után ennyire motivált leszek, de soha nem éreztem még ilyen erőt

– mondta a TV 2 egyik podcastjében, amelyet a daniasport.hu szemlézett.

„Ez a motiváció mind a válogatottban, mind a klubomnál csak nőtt"

– tette hozzá. A sportoló rendkívül gyorsan visszatért, két hónappal a gyermeke születése után csatlakozott csapatához.

Családi háttér és támogatás Győrben

A háromszoros Bajnokok Ligája-győztes kézilabdázó külön köszönetet mondott férjének, valamint apósának és anyósának, akik aktívan segítenek a gyerekek nevelésében.

„A férjem szülei nyugdíjasok, és az unokák lettek a hobbijuk"

– mondta nevetve Kristiansen.

Közel a búcsú az Audi ETO-tól

Kristiansen szerződése 2027-ig szól az Audi ETO-nál, és opciója van további egy évre. Ugyanakkor nem titkolja: hiányzik neki Norvégia, és szeretné, ha családja hazaköltözne.

A terv az, hogy 2027 nyarán hazaköltözünk Norvégiába

– árulta el a kézilabdázó.

Arra a kérdésre, hogy folytatja-e a kézilabdát, határozottan válaszolt: