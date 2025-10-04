2 órája
Állatok világnapja: kedvencek az Audi ETO játékosának lencséjén át – fotók
Október 4-én ünnepeljük az Állatok világnapját. Az Audi ETO több kézilabdázója négylábú társsal osztja meg otthonát, őket kapta lencsevégre Veronica Kristiansen.
A témáért nem kellett messzire menni, ugyanis a sportoló maga is gazdi: egy ausztrál juhász aranyozza be a mindennapjait. A Győri Audi ETO KC Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy a legtöbb csapattag szívében különleges helyet foglalnak el a kutyák.
Veronica Kristiansen néhány éve kezdett el fotózni, és igazán hálás témát talált.
Három éve kezdtem el érdeklődni a fotózás iránt és most merek egy kicsit továbbmenni. szeretem elkapni azt a pillanatot, amikor a kutya fut, játszik, vagy elkap valamit. Szeretem látni a kutyák személyiségét is, és megpróbálni elkapni a különböző személyiségeket egy fotón. Mert néha nyugodtak, lazák és bájosak tudnak lenni, máskor pedig játékosak és szívből jövőek. A kutyák az ember legjobb barátai
– véli a kézilabdázó.
Ezzel nem is lehet vitatkozni, hiszen aki egyszer megtapasztalta, milyen egy állat szeretete, élete végéig ragaszkodni fog a négylábúak társaságához.
Az Audi ETO játékosai közel állnak kedvenceikhez
Az Állatok világnapja alkalmából közölt, meghitt fotókon messziről látszik, hogy a győri zöld-fehérek számára fontosak ezek a csodálatos teremtmények. Győri-Lukács Viktória, Kelly Dulfer, Szemerey Zsófi és Linn Blohm is szerepel Veronica Kristiansen egy-egy fotóján:
Olvasóink is imádják a kutyákat. Augusztusban, a Kutyák világnapján több mint ötszázan mutatták meg saját kutyusukat.
Korábban egy volt Audi ETO-játékosról írtunk, hogy fotózásba kezdett, Szöllősi-Schatzl Nadine többek között Kristiansenék esküvőjét is fotózta a nyáron.
Ma van a Kutyák Világnapja, rengeteg olvasónk mutatta meg kedvencét