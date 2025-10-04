Állatok világnapja: kedvencek az Audi ETO játékosának lencséjén át – fotók

A témáért nem kellett messzire menni, ugyanis a sportoló maga is gazdi: egy ausztrál juhász aranyozza be a mindennapjait. A Győri Audi ETO KC Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy a legtöbb csapattag szívében különleges helyet foglalnak el a kutyák.

Veronica Kristiansen kamerát ragadott, fotókon mutatja be az Audi ETO játékosainak kedvenceit.

Fotó: Győri Audi ETO KC

Veronica Kristiansen néhány éve kezdett el fotózni, és igazán hálás témát talált.

Három éve kezdtem el érdeklődni a fotózás iránt és most merek egy kicsit továbbmenni. szeretem elkapni azt a pillanatot, amikor a kutya fut, játszik, vagy elkap valamit. Szeretem látni a kutyák személyiségét is, és megpróbálni elkapni a különböző személyiségeket egy fotón. Mert néha nyugodtak, lazák és bájosak tudnak lenni, máskor pedig játékosak és szívből jövőek. A kutyák az ember legjobb barátai

– véli a kézilabdázó.

Ezzel nem is lehet vitatkozni, hiszen aki egyszer megtapasztalta, milyen egy állat szeretete, élete végéig ragaszkodni fog a négylábúak társaságához.

Az Audi ETO játékosai közel állnak kedvenceikhez

Az Állatok világnapja alkalmából közölt, meghitt fotókon messziről látszik, hogy a győri zöld-fehérek számára fontosak ezek a csodálatos teremtmények. Győri-Lukács Viktória, Kelly Dulfer, Szemerey Zsófi és Linn Blohm is szerepel Veronica Kristiansen egy-egy fotóján:

Olvasóink is imádják a kutyákat. Augusztusban, a Kutyák világnapján több mint ötszázan mutatták meg saját kutyusukat.