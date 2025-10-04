október 4., szombat

Ferenc névnap

11°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

Állatok világnapja: kedvencek az Audi ETO játékosának lencséjén át – fotók

Címkék#Veronica Kristiansen#Szemerey Zsófi#Kelly Dulfer#Állatok világnapja#Linn Blohm#Audi ETO

Október 4-én ünnepeljük az Állatok világnapját. Az Audi ETO több kézilabdázója négylábú társsal osztja meg otthonát, őket kapta lencsevégre Veronica Kristiansen.

Kisalföld.hu

A témáért nem kellett messzire menni, ugyanis a sportoló maga is gazdi: egy ausztrál juhász aranyozza be a mindennapjait. A Győri Audi ETO KC Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy a legtöbb csapattag szívében különleges helyet foglalnak el a kutyák.

Audi ETO
Veronica Kristiansen kamerát ragadott, fotókon mutatja be az Audi ETO játékosainak kedvenceit.
Fotó: Győri Audi ETO KC

Veronica Kristiansen néhány éve kezdett el fotózni, és igazán hálás témát talált.

Három éve kezdtem el érdeklődni a fotózás iránt és most merek egy kicsit továbbmenni. szeretem elkapni azt a pillanatot, amikor a kutya fut, játszik, vagy elkap valamit. Szeretem látni a kutyák személyiségét is, és megpróbálni elkapni a különböző személyiségeket egy fotón. Mert néha nyugodtak, lazák és bájosak tudnak lenni, máskor pedig játékosak és szívből jövőek. A kutyák az ember legjobb barátai

– véli a kézilabdázó. 

Ezzel nem is lehet vitatkozni, hiszen aki egyszer megtapasztalta, milyen egy állat szeretete, élete végéig ragaszkodni fog a négylábúak társaságához. 

Az Audi ETO játékosai közel állnak kedvenceikhez

Az Állatok világnapja alkalmából közölt, meghitt fotókon messziről látszik, hogy a győri zöld-fehérek számára fontosak ezek a csodálatos teremtmények. Győri-Lukács Viktória, Kelly Dulfer, Szemerey Zsófi és Linn Blohm is szerepel Veronica Kristiansen egy-egy fotóján:

Olvasóink is imádják a kutyákat. Augusztusban, a Kutyák világnapján több mint ötszázan mutatták meg saját kutyusukat.

 

Korábban egy volt Audi ETO-játékosról írtunk, hogy fotózásba kezdett, Szöllősi-Schatzl Nadine többek között Kristiansenék esküvőjét is fotózta a nyáron.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu