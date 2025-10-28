október 28., kedd

Kézilabda

1 órája

Adagioban is negyven gól fölé ment az ETO

Címkék#Eduarda Amorim#Kozármisleny Kézilabda Akadémia#Győri Audi ETO KC

A sereghajtó kozármislenyi csapat érkezett Győrbe. Az Audi ETO nyugodt iramú találkozón győzte baranyai le ellenfelét.

Venesz Klaudia

A K&H női kézilabda liga 7. fordulójának nyitómérkőzésén a Kozármisleny Kézilabda Akadémia csapatát fogadta otthonában a Győri Audi ETO KC. A felek különleges vendég előtt léptek pályára: a helyszínen volt Eduarda Amorim, a győriek korábbi kiválósága.

Audi ETO
Az Audi ETO mérkőzésének legjobbja Tjasa Stanko volt.
Fotó: Krizsán Csaba

Győri Audi ETO KC – Kozármisleny Kézilabda Akadémia 43-26 (20-14)
Győr, Audi-aréna, K&H női kézilabda liga, 7. forduló. 961 néző. V.: Haskó Tamás Károly – Natkai Norbert
Audi ETO: Lukács B. – Hovden 4, Kriston 2, Lagerquist 2, STANKO 11/3, Kristiansen 2, Zákányi 1. Cs.: Breistöl, de Paula 4, Rédecsi 4, ELVER 6, Fodor Cs. 4, Blohm 3. Vezetőedző: Per Johansson.

Kozármisleny: Wichmann – Kecskés N. 4, Kelemen 1, Lengyel 1, Bréda, Bernhardt 4, Szatmári 4. Cs.: Nickl (kapus), Bursac 2, Hónig 2, Fodor V., Scheffer 2, Brettner, Rácz 2, Csökmei 2, Palotás 2/1. Vezetőedző: Kovács Tamás.

Hétméteresek:3/3, ill. 1/1. Kiállítások: 2, ill. 2 perc

Rendkívül nyugodt tempóban és vezetés megszerzésével kezdte a találkozót a győri együttes. A javarészt fiatal játékosokból összeállított kezdőcsapat kezdetben nem találta meg az összhangot és a pontatlanságokból eredő hibákat kihasználva a kozármislenyiek szorosan tapadtak a zöld-fehérekre, akik egyenlíteni is tudtak (8-8). Kovács Tamás többször forgatta a csapatát, amely jól élt a lehetőségeivel. Per Johansson az első időkérése során feszült hangulatban igazította el a játékosokat, majd a tapasztaltabb sort küldött a pályára. Ennek köszönhetően elkezdték gyarapítani találataik számát a győriek és a félidő végére hatgólos különbséget alakítottak ki.

A fordulás után az első találat a kozármislenyieké volt, amit egy gyors győri válasz követett. Az előző félideihez hasonló, lassú iramú játékkal a zöld-fehérek magabiztosan tartották előnyüket. Több hazai ziccerhelyzet kimaradt, de a vendégek nem tudták feltörni a győri védelmet. A játékrész közepére tíz góllal vezetett a hazai csapat (31-21). A Rába-partiak újra iramot váltottak, Per Johansson csapatának 5-0-ás sorozatával tovább hízott a különbség. A mérkőzésen jól helyt álltak a fiatalok, a találkozó utolsó győri gólját az akadémista Zákányi Janka dobta.

Női kézilabda: Győri Audi ETO KC - Kozármisleny

Fotók: Krizsán Csaba

Mérkőzés utáni értékelések

Per Johansson: - Nagyon büszke lehet a csapatára az ellenfél edzője. Az első játékrészben nagyon jól tartották magukat, félelem nélkül léptek pályára. Próbáltam lehetőséget adni a rotálással a fiatal játékosoknak is. Amikor tempót váltottunk, tudtuk azt a játékot játszani, amit szeretnénk. Nagyon örülök neki, hogy Tjasa Visszatért a csapathoz és az is öröm, hogy újra teljes a keretünk.

Tjasa Stanko: - Az első félidőben megnehezítették a dolgunkat. A második félidőben tudtunk feljavulni. Nagyon örülök annak, hogy jó játékkal, hazai közönség előtt tudtam visszatérni.

Kovács Tamás: - A mérkőzés előtt sem volt kétség, hogy kié lesz a két pont. Olyan céllal jöttünk, hogy tapasztaljunk és tanuljunk. Sok mindent haza tudunk vinni. Megéreztük, milyen amikor ritmust vált az ETO és milyen az, amikor nemzetközi szinten játszik a csapat. Értékes tapasztalattal térünk haza a vereség ellenére.

Szatmári Melinda: - Hasonló érzésekkel és gondolatokkal érkeztünk ide, mint néhány napja a Fradihoz. Itt is sztárjátékosok ellen játszhattunk. A cél a tanulás és a tapasztalatszerzés volt. A részcéljaink java részét már teljesítettük, pozitívak vagyunk.

A Győri Audi ETO KC november 1-jén a Metz Handball együttesét fogadja. A Bajnokok Ligája-mérkőzés 16 órakor kezdődik, a találkozót a Sport1 televízió közvetíti. 

 

