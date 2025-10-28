29 perce
Győri Audi ETO KC - Kozármisleny – közvetítés 18 órától
A sereghajtó kozármislenyi csapattal mérkőznek meg az élvonalbeli női kézilabdázók kedden. Az Audi ETO a K&H kézilabda liga 7. fordulójában hazai közönség előtt lép pályára, cikkünkből élőben követheti az összecsapást.
Októberben utoljára játszik a Győri Audi ETO KC az Audi-arénában magyar bajnoki mérkőzést. Az ellenfél a 2025/2026-os idényben még nyeretlen Kozármisleny lesz.
Per Johansson keretében újfent helyet kaptak a fiatal játékosok, akik értékes tapasztalatokkal gazdagodhatnak a kedden 18 órakor kezdődő találkozón.
Minden ellenfelünkkel tisztelettel kell bánnunk, ugyanakkor ez az összecsapás újabb lehetőséget biztosít nekem vezetőedzőként, hogy a fiatal akadémistáknak nagyobb szerepet adjak. Egyúttal ezen a mérkőzésen lehetőségünk adódhat még finomhangolni a játékunk bizonyos elemeit a hétvégi BL-meccset megelőzően
- nyilatkozat a vezetőedző a mérkőzés előtt.
Az Audi ETO - Kozármisleny meccs 18 órakor kezdődik, online közvetítés hamarosan.