Győri Audi ETO KC - Kozármisleny – közvetítés 18 órától

Októberben utoljára játszik a Győri Audi ETO KC az Audi-arénában magyar bajnoki mérkőzést. Az ellenfél a 2025/2026-os idényben még nyeretlen Kozármisleny lesz.

Az Audi ETO vendége a Kozármisleny lesz.

Fotó: Krizsán Csaba

Per Johansson keretében újfent helyet kaptak a fiatal játékosok, akik értékes tapasztalatokkal gazdagodhatnak a kedden 18 órakor kezdődő találkozón.

Minden ellenfelünkkel tisztelettel kell bánnunk, ugyanakkor ez az összecsapás újabb lehetőséget biztosít nekem vezetőedzőként, hogy a fiatal akadémistáknak nagyobb szerepet adjak. Egyúttal ezen a mérkőzésen lehetőségünk adódhat még finomhangolni a játékunk bizonyos elemeit a hétvégi BL-meccset megelőzően

- nyilatkozat a vezetőedző a mérkőzés előtt.

Az Audi ETO - Kozármisleny meccs 18 órakor kezdődik, online közvetítés hamarosan.