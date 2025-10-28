2 órája
Győri Audi ETO KC - Kozármisleny 43-26 - fotók
Sok játéklehetőséget biztosított Per Johansson a fiataloknak.
Fotó: Krizsán Csaba
Kézilabda K&H Női Liga, 7. forduló
Győri Audi ETO - Kozármisleny KA 43-26 (20-14)
Győr, Audi Aréna. Játékvezető: Haskó Tamás, Natkai Norbert
PERCRŐL PERCRE
60. perc: Zákányi lő gólt a bal szélről a rövid oldalra. 43-25. Bernhardtnak hosszú idő után jön össze a gól. 43-26. Stanko lövése végül Nicklről pattan kapu mellé. Az ETO legeredményesebb játékosa így is Stano lett 11 góllal, Elver hat gólt lőtt, Hovden, Rédecsi, Fodor Cs. és de Paula négy találatig jutott. A vendégek legeredményesebb játékosai négy gólt lőttek: ők Bernhardt, Kecskés és Szatmári. Vége a mérkőzésnek, köszönjük a figyelmüket!
59. perc: Passzívon a játékvezetők keze a Kozármisleny támadásánál. Palotás Tünde pattint a kapuba. 42-25.
58. perc: Győri labdaszerzés után Rédecsi jegyezhet újabb találatot. 42-24.
57. perc: Blohm eredményes beállóból. 40-24. Bernhardt labdát veszít, Elver gólt szerez. 41-24.
56. perc: Szépen cselezi magát helyzetbe, majd lő gólt Stanko. 38-24. Bernhardt passza nem jó. Elver pattint a kapuba. 39-24. Most Csökmei passza bizonyul pontatlannak.
55. perc: Hónig Hanga lövését nem tudja védeni Lukács. 37-24.
54. perc: Csökmei lő a kapuba a bal szélről. 36-23. Kriston eredményes, immár másodszor. 37-23.
53. perc: Vendég időkérés. Scheffer eladja a labdát. Zákányi lövését védi Wichmann.
52. perc: A kapufát találja el a lerohanás után Elver. Aztán megint labdát szerez az ETO, ezzel most Rédecsi iramodik meg, és ő be is dobja. 36-22.
51. perc: Lukács védi Rácz kísérletét. Elver átlövése a kapuban. 35-22.
50. perc: Stanko a tizedik gólját lövi. 34-22.
49. perc: Remek passzt kap Fodor V., de ziccerben a kapu fölé lő.
48. perc: Stanko már kilenc gólnál jár. 33-22.
47. perc: Rédecsi Polett emel a kapuba Kelemen labdavesztése után. 32-21. Scheffer ezúttal betalál. 32-22.
46. perc: Lukács B. védi Kelemen lövését. A labda marad a vendégeknél. Lukács bravúrral védi Scheffer lövését. Kriston góljával tíz a különbség a két csapat között. 31-21.
45. perc: Labdát veszít az ETO, Bursac eredményes aztán. 29-21. Újra Blohm lő a kapuba. 30-21.
44. perc: Időt kér Per Johansson. Blohm megszerzi az első gólját. 29-20.
43. perc: Blokkolja a győri védelem Berndhardt szabaddobás utáni lövését.
42. perc: Első gólját szerzi Kelemen Dorina. 28-20. Breistöl lövését is védi Wichmann.
41. perc: Zákányi ezúttal sem tud túljárni a kapus eszén. A labda marad a győrieknél, végül Lagerquist eredményes. 28-19.
40. perc: Lukács B. hárítja Kecskés lövését. De Paula kísérletét védi Wichmann.
39. perc: Belemenés Bernhardtnál. Wichmann védi Lagerquist lövését.
38. perc: Szatmári is négy találatnál jár már. 26-19. Erre a gólra Fodor válaszol góllal, ő is a negyediket lőtte. 27-19.
37. perc: Passzívban már a vendégek támadása. Elejti a labdát Kecskés. Hovden a negyedik gólját lövi. 26-18.
36. perc: Fodor rohan a kapuig a labdával. 25-18.
35. perc: Breistöl labdaszerzése után Hovden pattint a kapuba. 24-18.
34. perc: Kecskés a negyedik gólját lövi. 23-18.
33. perc: Szatmári szerzi a Kozmármisleny gólját. 22-17. Stanko értékesíti a győri büntetőt. 23-17.
32. perc: Bursac Mia eredményes. 21-16. Fodor Csenge talál a kapuba. 22-16.
31. perc: Kecskés lő a bal felsőbe. 20-15. De Paula válaszol a gólra. 21-15.
961 nézője van a mérkőzésnek.
30. perc: Hétméterest lőhet a Kozármisleny. Palotás Tünde értékesíti. 20-14. A félidő Elver kapufájával ér véget.
29. perc: Szélsőgól Csökmei Rékától. 20-13. Fodor Csenge lövése a felső lécről pattan ki a pályáról.
28. perc: Lengyel Leonetta megszerzi az első gólját. 19-12. Nickl Luca nem tudja védeni Elver lövését. 20-12.
27. perc: Belemenés Palotás Tündénél. De Paula pattint a kapuba. 19-11.
26. perc: Bernhardt passza pontatlan, Fodor Csenge lő gyors gólt. 17-11. Újabb győri labdaszerzés, ezúttal Rédecsi Polett szerez gólt lerihanásból. 18-11.
25. perc: Elver gyors góllal válaszol Rácz találatára. 16-11. Kozármislenyi időkérés.
24. perc: Rácz Panna eredményes. 15-11.
23. perc: Brettner Zsófia passza nem jó senkinek sem. Passzívig támad az ETO, aztán Elver szabálytalankodik.
22. perc: Mezhúzásért két percre kiállítják Blohmot. Stanko labdaszerzése után de Paula lő az üres kapuba. 14-10. Lukács B. védi Bréda Luca lövését. Aztán Elver passzol az üres kapuba. 15-10.
21. perc: Szép gól Stankótól. 13-10.
20. perc: Rácz Panna pattint a kapuba a jobb szélről. 12-10.
19. perc: Hónig Hanga eredményes. 11-9. Per Johansson időt kér. Jön a pályára de Paula, Elver, Rédecsi és Blohm. De Paula mindjárt gólt is szerez. 12-9.
18. perc: Zákányinak nagy helye van lőni, de nem talál kaput. Hónig Hanga ellen fújnak lépéshibát. Stanko pattint a kapuba. 11-8.
17. perc: Támadóhiba Fodor Veronikánál. Hovden kapufája után nincs meg a kipattanó Zákányinak. Újabb támadó szabálytalanság a vendégeknél.
16. perc: Brettner jön a kiállított játékos helyére. Kapu mellé száll Scheffer lövése. Stanko emel az üres kapuba. 10-8.
15. perc: Egyenlít Scheffer Zsanett. 8-8. Két perc Kelemen Dorinának, hétméterest lőhet az ETO. Stanko büntetője a kapufáról pattan a kapuba. 9-8.
14. perc: Breistöl indul meg a labdaszerzés után, de ő is a felső lécet találja el. Szamári másodszor eredményes. 8-7. Stanko távoli kísérlete nem okoz gondot Wichmann-nak.
13. perc: Támadó szabálytalansággal ér véget a mislenyi akció. Zákányi próbálkozhat a bal szélről, a lövését Wichmann védi.
12. perc: Zákányi labdát szerez, de eladja a labdát az ETO. Kecskés trafálja teliba a felső lécet. A kipattanó a vendégeké.
11. perc: Kriston labdát szerez, Hovden meg újabb gólt. 8-6.
10. perc: Ezúttal túljár a balszélső a győri kapus eszén: a gólszerző Szatmári Melinda. 7-6. Breistöl passza pontatlan, az egyenlítésért támadhat a Kozármisleny.
9. perc: Kecskés Noémi eredményes újra. 6-5. Támadóhiba a győrieknél, Hovden hibázott. Brenhardt elejti a labdát, Hovden lerohanásból szerez gólt. 7-5.
8. perc: Kecskés iratkozik fel a vendégek gólszerzői közé. 6-4. Kapu fölé száll Kristin Kíra kísérlete.
7. perc: Nem jó a pssz Bréda Lucától a beállónak. Stanko lő újra a kapuba. 6-3.
6. perc: Megint Bernhardt tud gólt szerezni. 4-3. Stanko lövi az ötödik győri gólt. 5-3.
5. perc: Hovden mellett tud lőni a bal szélről Szatmári Melinda, ám Lukács jól zárja a szöget a rövid oldalon. Kristiansen lő újabb gólt. 4-2.
4. perc: Újra egyenlő az állás, ismét Brenhardt eredményes. 2-2. Kristiansen lerázza magáról a védőt, és a kapus lába alatt a kapuba pattint. 3-2.
3. perc: Kecskés Noémi kísérletét Lukács Boglárka védi. Védekezésben egyébként Breistöl van benn a győrieknél Kristiansen helyett. Stanko talál a kapuba. 2-1.
2. perc: Bernhardt Panna egyenlít. 1-1. Zákányi lövését védi Wichmann.
1. perc: Zöld-fehérben a győriek, fehér-feketében a kozármislenyiek. A győri kapuban Lukács kezd, a két szélen Hovden és Zákányi, középen Kristiansen, Stanko és Kriston, a beálló Lagerquist. Az ETO kezd. Lagerquist lövi az első gólt. 1-0.
ELŐZETES
Októberben utoljára játszik a Győri Audi ETO KC az Audi-arénában magyar bajnoki mérkőzést. Az ellenfél a 2025/2026-os idényben még nyeretlen Kozármisleny lesz.
Per Johansson keretében újfent helyet kaptak a fiatal játékosok, akik értékes tapasztalatokkal gazdagodhatnak a kedden 18 órakor kezdődő találkozón.
Minden ellenfelünkkel tisztelettel kell bánnunk, ugyanakkor ez az összecsapás újabb lehetőséget biztosít nekem vezetőedzőként, hogy a fiatal akadémistáknak nagyobb szerepet adjak. Egyúttal ezen a mérkőzésen lehetőségünk adódhat még finomhangolni a játékunk bizonyos elemeit a hétvégi BL-meccset megelőzően
- nyilatkozat a vezetőedző a mérkőzés előtt.
Az Audi ETO - Kozármisleny meccs 18 órakor kezdődik, online közvetítés hamarosan.