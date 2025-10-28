Győri Audi ETO KC - Kozármisleny 43-26 - fotók

PERCRŐL PERCRE

60. perc: Zákányi lő gólt a bal szélről a rövid oldalra. 43-25. Bernhardtnak hosszú idő után jön össze a gól. 43-26. Stanko lövése végül Nicklről pattan kapu mellé. Az ETO legeredményesebb játékosa így is Stano lett 11 góllal, Elver hat gólt lőtt, Hovden, Rédecsi, Fodor Cs. és de Paula négy találatig jutott. A vendégek legeredményesebb játékosai négy gólt lőttek: ők Bernhardt, Kecskés és Szatmári. Vége a mérkőzésnek, köszönjük a figyelmüket!

59. perc: Passzívon a játékvezetők keze a Kozármisleny támadásánál. Palotás Tünde pattint a kapuba. 42-25.

58. perc: Győri labdaszerzés után Rédecsi jegyezhet újabb találatot. 42-24.

57. perc: Blohm eredményes beállóból. 40-24. Bernhardt labdát veszít, Elver gólt szerez. 41-24.

56. perc: Szépen cselezi magát helyzetbe, majd lő gólt Stanko. 38-24. Bernhardt passza nem jó. Elver pattint a kapuba. 39-24. Most Csökmei passza bizonyul pontatlannak.

55. perc: Hónig Hanga lövését nem tudja védeni Lukács. 37-24.

54. perc: Csökmei lő a kapuba a bal szélről. 36-23. Kriston eredményes, immár másodszor. 37-23.

53. perc: Vendég időkérés. Scheffer eladja a labdát. Zákányi lövését védi Wichmann.

52. perc: A kapufát találja el a lerohanás után Elver. Aztán megint labdát szerez az ETO, ezzel most Rédecsi iramodik meg, és ő be is dobja. 36-22.

51. perc: Lukács védi Rácz kísérletét. Elver átlövése a kapuban. 35-22.

50. perc: Stanko a tizedik gólját lövi. 34-22.

49. perc: Remek passzt kap Fodor V., de ziccerben a kapu fölé lő.

48. perc: Stanko már kilenc gólnál jár. 33-22.

47. perc: Rédecsi Polett emel a kapuba Kelemen labdavesztése után. 32-21. Scheffer ezúttal betalál. 32-22.

46. perc: Lukács B. védi Kelemen lövését. A labda marad a vendégeknél. Lukács bravúrral védi Scheffer lövését. Kriston góljával tíz a különbség a két csapat között. 31-21.

45. perc: Labdát veszít az ETO, Bursac eredményes aztán. 29-21. Újra Blohm lő a kapuba. 30-21.