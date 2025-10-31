október 31., péntek

Kézilabda

1 órája

Meglepő meló - Új szerepkörben bizonyíthat az Audi ETO menesztett edzője

Címkék#Urlik Kirkely#konferenciaközpont#Audi ETO

Dán konferenciaközponthoz „igazolt" Urlik Kirkely. Az Audi ETO korábbi vezetőedzője új fejezetet nyit a karrierjében: novembertől a svendborgi Stoberiet Konferencia- és Üdülőközpont üzemvezetőjeként dolgozik.

Kisalföld.hu

A dán szakembert 2024 márciusában, az elveszített Magyar Kupa-döntő után menesztette a Győri Audi ETO KC klubvezetése. Urlik Kirkelyt a kézilabdapályákról ismerik, így éles váltásnak tűnhet pályafutásában, hogy a daniasport.hu cikke szerint ezentúl a Svedenborg szívében található, nemrég teljes felújításon átesett szálláshely további fejlesztéséért felel. 

Audi ETO Kirkely
Ulrik Kirkely pályafutása az Audi ETO-nál nem tartott sokáig.
Fotó: gyorietokc.hu

A 90-es évek előtt vasöntödeként működő épületet a Danhostel turistaházzá alakította, majd egy átfogó felújítást követően hotelt és konferenciaközpontot alakítottak ki belőle. Kirkely feladata ennek az átalakulásnak a kiteljesítése lesz.

Az Audi ETO korábbi edzője vendég volt

A Stoberietben Kirkely többször megszállt a csapatainak edzőtáborozása idején. 

Mindig nagy élmény volt megtapasztalni a személyzet figyelmességét és azt, ahogyan a különböző igényeket kezelték. Ezt a különleges hangulatot szeretném tovább erősíteni és még magasabb szintre emelni

- fogalmazott a szakember.

Kirkely marad a kispadon is

Urlik Kirkely Svendborgban él családjával. Jelenleg a dán U18-as válogatottat irányítja. Az Odense-vel két dán bajnoki címet szerzett, 2025-ben pedig világbajnoki aranyat nyert a dán U21-es férficsapattal Lengyelországban.

A távozása az Audi ETO-ból nagy port kavart, ugyanis Kirkelynek pénzügyi vitája támadt a győri klubbal. A menesztése után a szakember 172 ezer eurót, azaz mintegy 70 millió forint kártérítést. A munkaügyi perrel a Győri Törvényszéken foglalkoztak. Az első fokon pert vesztő dán továbbvitte az ügyet, információink szerint peren kívüli egyezség született.

 

