Az Audi ETO volt kapusa, Katrine Lunde nem tud leállni

A világklasszis norvég hálóőr új klubja, a szerb Crvena zvezda (Vörös Csillag) játékosaként, rövid távú szerződéssel készül a világbajnokságra, de mint azt a volt Audi ETO-kapus, Katrine Lunde elmondta: közel sem biztos, hogy ez lesz az utolsó nagy világversenye.

Az Audi ETO korábbi kapusa, Katrine Lunde egyelőre nem tervezi, hogy búcsút int a kézilabdának.

– Sokat gondolkoztam, mérlegeltem, hogy alacsonyabb osztályban játsszak Norvégiában, de végül úgy döntöttem, inkább Szerbiában próbálom ki magam. Tudom, hogy mentálisan keményen kell dolgoznom, és minden edzés előtt világos célokat kell kitűznöm magam elé – mondta Lunde a norvég vg.no lapnak.

A nyáron még a kristiansandi Randesund együttesével edzett, ám végül új külföldi kalandot választott élettársa, az ETO FC-vel magyar bajnok Nikola Trajkovic hazájában.

Egyszerűen imádok kézilabdázni

mondta a kapus a norvég válogatott szerdai, Románia elleni felkészülési mérkőzése előtt Larvikban.

Az Audi ETO volt játékosának motivációja a régi

Arra a kérdésre, hogy továbbra is ugyanolyan ambiciózus-e, mint korábban, egyértelműen válaszolt: "Igen, a céljaim semmit sem változtak. Nagyon sokat ad nekem, hogy a válogatottban játszhatok Mats Olsson kapusedző és a barátaim, csapattársaim mellett. Rendkívül boldog vagyok, hogy még mindig tudom tartani a szintet, és hogy továbbra is számolnak velem a nemzeti csapatban."

Azzal kapcsolatban, tervezi-e a visszavonulást a szezon végén, arról tömören így nyilatkozott: "Még nem döntöttem el."

Lunde eddig 376 válogatott mérkőzésen védte a norvég kaput. A Vipers Kristiansand csapatának tavaly téli csődje után Ole Gustav Gjekstad – aki most Norvégia szövetségi kapitánya – hívta őt az Odense együtteséhez, amellyel egészen a Bajnokok Ligája-döntőig meneteltek júniusban, ahol a kapus volt klubja, az Audi ETO győzött, emellett a szezon végén Európa legjobb kapusának választották.

Most egyébként Belgrád és Kristiansand között ingázik: "Kell egy kis logisztika, de szeretek utazni, így nem zavar. Játszani akarok, amikor csak tudok, és folyamatosan fejlődni.

A Crvena zvezda természetesen messze van attól a szinttől, amit Lunde a pályafutása során megszokott, de ő ezt egy új kihívásként éli meg: "Most csak az a fontos, hogy elvégezzem a munkát a klubnál, amit vállaltam. A többit később meglátjuk."

Szerződése az év végéig szól, és egyelőre nem döntötte el, hol folytatja a szezon második felét.

Szeptember végén amúgy a Crvena zvezda legyőzte a svájci Spono Eagles csapatát az Európa-liga selejtezőjében, Lunde pedig 11 védéssel járult hozzá a 37–23-as győzelemhez, amellyel gyakorlatilag eldőlt a továbbjutás. A szerb bajnokra a selejtező 3. körében egyébként az Elek Gábor vezette Esztergom vár.