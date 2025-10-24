október 24., péntek

Kézilabda

38 perce

Kéz a kézben jár a jótékonyság és a kézilabda

Címkék#Lakásotthonok Lakóiért Közhasznú Alapítvány#karácsony#Audi ETO

Jótékony szurkolók felajánlásait várják a zöld-fehérek. A Győri Audi ETO KC ebben az évben is meghirdeti a „Jó cselekedet a gyermekekért" című kampányt, amellyel az állami gondozásban nevelkedő gyermekeket támogatják.

Kisalföld.hu

A társadalmi felelősségvállalás jegyében már több sikeres akciót szervezett az Audi ETO. A győri klub november 8-án, a Storhamar elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés idejére szervez gyűjtést.

Audi ETO
Az Audi ETO nem először segít az állami gondozott gyerekeken. 
Forrás: gyorietokc.hu

A kampányban a Győri Audi ETO KC a Lakásotthonok Lakóiért Közhasznú Alapítvánnyal működik együtt, hogy karácsony közeledtével szebbé tegye azoknak a gyermekeknek az ünnepét, akiknek a mindennapjai nélkülözik a család szerető közegét. 

Tartós használati cikkeket vár az Audi ETO

November 8-án játékokat és tisztálkodó szereket is le lehet adni a BL-mérkőzés előtt, a gyűjtőponton az alábbiakat várják:

  • labda
  • tusfürdő
  • sampon
  • balzsam
  • parfüm
  • pelenka
  • popsitörlő
  • játékok
  • édességek.

Természetesen csak olyan tárgyakat szabad ilyenkor leadni, amelyeket a felajánló is szívesen fogadna - a piperecikkekből a bontatlan csomagolású, a használati tárgyakból pedig a jó állapotban lévőknek van helye az adománydobozban.

